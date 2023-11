A nova temporada de "Morangos com Açúcar" pode ser vista na Amazon Prime Video. Já na TVI, os episódios da série vão para o ar todas as segundas-feiras, às 21h30.

Os 'novos' "Morangos" estrearam-se a 23 de outubro no serviço de streaming e no canal. Na plataforma da Amazon, a série portuguesa lidera o top há três semanas consecutivas.

Já o segundo lugar é ocupado por "Geração V", spin-off situado no mundo diabólico de "The Boys" e que expande o seu universo para a Universidade Godolkin, a prestigiada faculdade de super-heróis onde os estudantes treinam para se tornarem a próxima geração de heróis, de preferência com fins lucrativos.

"O Clube", da SIC, conquistou esta semana o terceiro lugar do ranking da Prime Video. "Invencível" ocupa a quarta posição, seguida de "A Roda do Tempo".