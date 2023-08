Angus Cloud, ator conhecido por fazer parte do elenco de "Euphoria", da HBO Max, morreu na casa da sua família em Oakland, nos Estados Unidos.

Em comunicado citado pela Variety, a família revela que o jovem de 25 anos estava frágil depois da morte do seu pai, há apenas uma semana. "É com coração pesado que tivemos de dizer hoje adeus a um humano incrível. O Angus era especial para todos nós de muitas maneiras, enquanto artista, amigo, irmão e filho", frisam os familiares.

"Na semana passada, enterrou o pai e lutou intensamente com a sua perda. O único consolo que temos é saber que o Angus está agora reunido com o seu pai, que era o seu melhor amigo.O Angus falava abertamente da sua batalha com a saúde metal e esperamos que a sua morte lembre outros [que têm o mesmo problema] que não estão sozinhos e que não devem lutar sozinhos e em silêncio. Esperamos que o mundo se lembre dele pelo seu humor, riso e amor por toda a gente", acrescenta o comunicado.

Angus Cloud ficou especialmente conhecido ao vestir a pele de Fezco em "Euphoria". Este ano, o ator fez parte do elenco do filme "The Line".

"Estamos incrivelmente tristes ao saber da morte de Angus Cloud", frisou a HBO em comunicado. "Ele era imensamente talentoso e um membro querido da família da HBO e de 'Euphoria'. Estendemos as nossas mais profundas condolências aos seus amigos e familiares", acrescenta o serviço de streaming.

Recentemente, Angus Cloud tinha sido escolhido para contracenar com Melissa Berrera num novo filme de terror realizado por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett ("Gritos 6").

Ao longo da carreira, o ator protagonizou vários videocliples, de temas como "All Three", de Noah Cyrus, "Cigarettes", de Juice WRLD, ou "Miamiii", de Becky G e Karol G.

-------

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535