Em agosto, o STAR Channel estreia a sexta e última temporada de "FBI: Most Wanted", que acompanha a Fugitive Task Force, uma equipa especializada do FBI que se dedica a localizar e capturar os criminosos na lista dos mais perigosos e procurados dos Estados Unidos.

"Com uma missão implacável, a equipa persegue cada pista e enfrenta grandes desafios para garantir que estes fugitivos são levados à justiça", destaca o canal. Os novos episódios poderão ser vistos a partir do dia 20 de agosto, todas as quartas-feiras, às 22h15.

Criada por Rene Balcer e Dick Wolf, também responsáveis por “FBI”, “FBI: International” e pelo franchise “Lei & Ordem”, a série policial continua a seguir o agente Remy Scott (Dylan McDermott) e a sua experiente equipa, que enfrenta missões complexas e imprevisíveis a cada episódio.

"Nesta última temporada, as repercussões da explosão que marcou o final da temporada anterior continuam a afetar a equipa. O episódio de estreia acompanha a investigação do homicídio brutal de um detetive, que leva a equipa a descobrir uma sucessão de crimes violentos e uma rede criminosa que ameaça a segurança pública. Ao longo dos episódios, surgem novas ameaças, investigações marcantes e dilemas pessoais. A relação entre Remy e Abby (Susan Misner) mostra sinais de fortalecimento, ao mesmo tempo que Ray (Edwin Hodge) tenta reconstruir a sua vida pessoal e a equipa se depara com casos cada vez mais intensos", resume o STAR Channel.