Décadas após o 'boom' literário latino-americano que fez do realismo mágico a marca registada da região, vários dos seus livros mais notáveis estão a ganhar nova vida no século XXI com as séries nas plataformas digitais.

A chuva de flores amarelas em Macondo, a aldeia de “Cem Anos de Solidão”, do colombiano Gabriel García Márquez, os climas oníricos de Comala em “Pedro Páramo”, do mexicano Juan Rulfo, ou os pratos que afetam os sentimentos em “Como Água Para Chocolate”, da sua compatriota Laura Esquivel, agora podem ser vistos em adaptações televisivas.

Disponíveis na Netflix nos dois primeiros casos e na Max no último, as séries dão nova vida ao sucesso que começou nas décadas de 1960 e 1970, com García Márquez e Rulfo, entre outros, e depois se estendeu ao longo do tempo com Esquivel e uma segunda geração de autores reconhecidos pela sua renovação estética e visão latino-americana.

Também adaptaram versões de “O Galo de Ouro”, do próprio Rulfo, “Travessuras da Menina Má”, do peruano Mario Vargas Llosa, e “A Casa dos Espíritos”, da chilena Isabel Allende, que será lançada este ano na Amazon Prime Video com produção da própria Allende e de Eva Longoria.

“Aconteceu que todas coincidiram no tempo, com poucos meses de diferença”, disse à agência France-Presse (AFP) Francisco Ramos, vice-presidente de conteúdos da Netflix para a América Latina.

Para o produtor mexicano, o que une todos os títulos não é o facto de pertencerem a um 'boom', mas que “são histórias muito boas” que “contam coisas muito interessantes sobre as culturas desses países”.

"Uma contribuição diferenciada”

Embora na maioria dos casos sejam romances, este novo fenómeno inclui duas obras gráficas argentinas que são bem conhecidas não apenas na América Latina.

São elas “Mafalda”, a tira diária que o argentino Quino Quino publicou entre 1964-1973 e que a Netflix adaptará como uma série animada do vencedor do Óscar Juan José Campanella ("O Segredo dos Seus Olhos"), e a história em banda desenhada de ficção científica “O Eternauta”, do argumentista Héctor Oesterheld e do cartunista Francisco Solano López.

“São dois trabalhos muito específicos, que também têm um alcance internacional, então para nós também é exportar cultura”, explicou Ramos numa palestra na Argentina, onde chegou para mostrar à imprensa o primeiro episódio de "O Eternauta", que estreará em 30 de abril com o ator Ricardo Darín como protagonista.

“São interessantes porque fazem parte da cultura popular e, ao mesmo tempo, não se tratam apenas de entretenimento, mas também têm um posicionamento político”, disse à AFP Leonardo Murolo, doutorado argentino em comunicação e especialista em narrativas digitais.

Para o professor e investigador, num país “que está sempre a debater política partidária, militante ou ativista, e que faz uma análise crítica da sua história e memória”, estes títulos constituem “uma contribuição diferenciada” para a oferta audiovisual.

"Histórias muito famosas"

"Como Água para Chocolate"

De acordo com um relatório da agência especializada Digital TV Research divulgado em 2024, os subscritores de serviços de streaming na América Latina crescerão 50% até 2029, chegando a 165 milhões de casas. Esta procura está a levar os respetivos estúdios a procurar títulos que garantam as audiências.

“As plataformas produzem em grandes volumes para ter lançamentos constantes”, disse Murolo.

Obras como “Cem Anos de Solidão”, “Pedro Páramo” ou “O Eternauta” têm muitos elementos culturais da Colômbia, México e Argentina "que são atraentes para gerar identificação”.

Projetos deste tipo devem não apenas atrair o público local curioso para ver “como estas histórias muito famosas são contadas”, mas também ter o potencial de ultrapassar fronteiras.

A primeira temporada da série que adapta a obra-prima de García Márquez, por exemplo, fez sucesso entre os colombianos depois de sua estreia em 11 de dezembro, mas também - de acordo com a Netflix - na sua primeira semana no catálogo, ficou posicionada no Top 3 global entre as séries que não falam inglês e no Top 10 em 38 países.

Investimento de milhões

“Teria sido muito difícil, há 20 ou 15 anos, realizar produções dessa escala”, disse Ramos.

Nesse sentido, a Netflix anunciou em 20 de fevereiro que investirá mil milhões de dólares (960 milhões de euros, à cotação do dia) nos próximos quatro anos para produzir séries e filmes no México.

Entretanto, o dinheiro não garante o sucesso de todas as adaptações de um clássico, advertiu Murolo.

"Existe o risco de imaginários individuais que o público criou em relação à sua história favorita”, disse. "Satisfazer a todos é impossível".