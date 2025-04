A Netflix superou as expectativas ao anunciar um lucro trimestral de 2,9 mil milhões de dólares (cerca de 2,73 mil milhões de euros) e um aumento de 13% nas receitas, graças aos recentes aumentos de preço nos seus planos de subscrição.

A gigante do streaming informou num boletim de resultados que teve "um bom início de 2025", com receitas que totalizaram 10,5 mil milhões de dólares (aproximadamente 9,87 mil milhões de euros) no primeiro trimestre.

As ações da empresa, sediada no Silicon Valley, subiram mais de 4% nas negociações após o fecho do mercado.

Segundo a Netflix, o crescimento da receita deveu-se a um ligeiro aumento na arrecadação com subscrições e publicidade.

No início deste ano, a empresa aumentou em dois dólares por mês o valor das subscrições premium e padrão nos Estados Unidos, passando para 25 e 18 dólares, respetivamente, enquanto o plano denominado "padrão com publicidade" subiu um dólar.

Em Portugal, os valores das subscrições aumentaram entre um e três euros, no início do ano. O plano base passou de 7,99 euros para 8,99 euros; o standard de 11,99 euros para 12,99 euros, e o premium de 15,99 euros para 17,99 euros.

"Estamos a executar as nossas prioridades para 2025: melhorar a nossa oferta de séries e filmes e expandir o nosso negócio de publicidade; continuar a desenvolver novas iniciativas como programação em direto e jogos; e manter um crescimento saudável das receitas e dos lucros", afirmou a Netflix numa carta aos acionistas.

A empresa prevê um crescimento de 15% nas receitas no trimestre atual.

Os investidores veem a Netflix como um possível porto seguro num mercado bolsista abalado pela guerra comercial do presidente norte-americano, Donald Trump, direcionada a dezenas de parceiros comerciais e rivais.