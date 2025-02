A série protagonizada por Kristen Bell e Adam Brody pode chamar-se “Ninguém Quer Isto”, mas a verdade é que muitos aguardam com expetativa novos episódios da comédia romântica que apresentou ao mundo a história de Joanne e Noah.

Depois do sucesso da primeira temporada, que conquistou a liderança do top diário do serviço de streaming em Portugal, a Netflix comunicou, em outubro de 2024, que a mesma ia ser renovada por mais uma temporada: "Tenho tanta sorte por poder continuar esta história... Justiça para as relações saudáveis, que são as mais românticas", revelou Erin Foster, criadora e showrunner da série, em comunicado.

“Ninguém Quer Isto” é inspirada na história de amor real de Foster com o seu marido, Simon Tikham. A série segue Noah (Adam Brody), um rabino recentemente solteiro, e Joanne (Kristen Bell), uma podcaster agnóstica que fala sobre encontros, enquanto tentam fazer a sua relação funcionar, apesar das grandes diferenças culturais.

Como terminou a primeira temporada e que enredo podemos esperar na segunda?

Ninguém Quer Isto (T1), Netflix créditos: promo

A primeira temporada mostrou o casal apaixonar-se rapidamente, mas o facto de Joanne não ser judia representou um grande obstáculo para a sobrevivência da relação amorosa com Noah, um rabino. Embora tenha considerado converter-se, Joanne admitiu que ainda não estava pronta para se comprometer com esse processo. Parecia que os dois teriam de seguir caminhos separados, mas o grande gesto de Noah num parque de estacionamento, após um bat mitzvah, provou que ele não está pronto para desistir do amor deles — e ela também não.

Numa entrevista à Netflix, Adam Brody disse que interpretou o final como a forma de Noah prometer a Joanne: "Coloco-te em primeiro lugar. Tudo o resto resolver-se-á, mas estou a dizer que tu és a minha prioridade."

No entanto, “tudo o resto” representa muito, nomeadamente diferenças culturais e famílias conflituosas e intrometidas. "À luz do dia, ele continuará a sentir o mesmo? Não sei", confessou Brody. "É uma questão em aberto, mas acho que é isso que a série pode explorar. O que é que ele deve fazer? O que é que ela deve fazer? Que tipo de sacrifício vale a pena? O que é que significa crescer e o que é que significa perder parte de si para estar com outra pessoa?”, acrescentou o protagonista.

Numa entrevista ao IndieWire, Foster também confessou alguns dos planos para a segunda temporada. "Recebemos um feedback muito positivo. (...) A história da primeira temporada desenrola-se muito lentamente, no entanto, gostaria de continuar do ponto onde parámos e continuar a ir devagar, porque não quero que nos precipitemos muito", explicou. “Quero que minha série fique no ar o máximo de tempo possível", confessou, acrescentando que os novos episódios poderão explorar a decisão que Joanne (Kristen Bell) toma no final da primeira temporada.

As novidades no elenco da segunda temporada

“Ninguém Quer Isto”: Leighton Meester junta-se ao elenco da segunda temporada créditos: Etienne LAURENT / AFP

Os fãs de "Gossip Girl" têm motivos para celebrar: dezoito anos depois, Kristen Bell (que deu voz à icónica blogger) e Leighton Meester (a eterna Blair Waldorf) reencontram-se em mais um projeto televisivo.

A atriz e cantora norte-americana, mulher de Adam Brody na vida real, é a mais recente confirmação do elenco da segunda temporada. Meester fará uma participação especial como Abby, a antiga rival de Joanne dos tempos de escola, que agora é uma influenciadora de maternidade no Instagram.

Outra confirmação é Miles Fowler, que interpretará Lenny, um colega de equipa de Noah nos Matzah Ballers, que é apresentado a Morgan (Justine Lupe).

Para além das novidades no elenco, Jenni Konner ("Girls") e Bruce Eric Kaplan ("Girls", "Sete Palmos de Terra") juntam-se à segunda temporada como produtores executivos e showrunners, enquanto Nora Silver ("Bem-Vindos ao Chippendales: Clube da Sedução") também integrará a equipa como produtora executiva.

“Estou extremamente entusiasmado por fazer parte da segunda temporada de 'Ninguém Quer Isto', criada pela hilariante Erin Foster", disse Kaplan à Netflix. "É uma série maravilhosa, e já estou a divertir-me imenso a trabalhar nela."

Para quando a segunda temporada?

Ainda não há sinopse ou trailer da segunda temporada. No entanto, numa entrevista ao Deadline, Jackie Tohn (que interpreta Esther na série) confessou que as filmagens estão previstas para começar no dia 3 de março e descreveu toda a experiência como “uma verdadeira montanha-russa”.

“Parece que ainda não parámos”, revelou a atriz, “assim que a série estreou, começámos a fazer promoção e, depois, fomos imediatamente lançados na temporada de prémios, o que foi uma loucura, só o facto de termos sido incluídos nessa conversa”, confessou. “E agora, já estamos a começar a segunda temporada”, concluiu.

A data oficial para o lançamento de novos episódios ainda não foi anunciada, mas a primeira temporada está disponível na Netflix.