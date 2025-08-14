Charles Haden-Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez) preparam-se para voltar às investigações. Esta semana, o Disney+ confirmou que a quinta temporada de "Homicídios ao Domicílio" chega a 9 de setembro, com três episódios no dia de estreia, seguidos de novos capítulos todas as semanas.

O serviço de streaming revelou também o trailer da nova temporada que vai contar com participações especiais de Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler, entre outros.

Nos novos episódios, após a morte do querido porteiro, Lester, em circunstâncias suspeitas, Charles, Oliver e Mabel recusam-se a acreditar que foi um acidente. "A sua investigação leva-os aos cantos mais sombrios de Nova Iorque e mais além, onde o trio descobre uma teia perigosa de segredos que liga poderosos bilionários, mafiosos à moda antiga e os misteriosos residentes do Arconia", adianta o Disney+.

O trio depara-se com uma divisão ainda mais profunda entre a cidade lendária que pensavam conhecer e a nova Nova Iorque que está a emergir, em que a velha máfia luta para manter o controlo enquanto surgem novos protagonistas ainda mais perigosos.

“Homicídios ao Domicílio” é da autoria dos cocriadores e argumentistas Steve Martin e John Hoffman (“Grace & Frankie,” “Looking”). A produção executiva está a cargo de Martin e Hoffman, ao lado de Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, o criador de “This is Us”, e Jess Rosenthal.

Veja o trailer: