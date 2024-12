O ano está a terminar, mas nas primeiras semanas de dezembro ainda houve tempo para acolher as estreias de séries como "Fight Night: The Million Dollar Heist", "Master Crimes", "Não Me Deixes", "Star Wars Skeleton Crew: Aventura pela Galáxia", "The Sticky" ou "Tony" e os regressos de "Outlander", "Bearstars" ou "Accused".

Da produção nacional também há novidades: "O Americano", estreada no dia 2, é a mais recente aposta da RTP e adapta uma história verídica que marcou o Algarve nos anos 1980. Criada por Ivo M. Ferreira ("Hotel Império", "As Cartas da Guerra"), a minissérie de oito episódios acompanha Faustino Cavaco e a sua fuga da prisão, a mais sangrenta já realizada em Portugal. Adaptação do livro "Vida e Mortes de Faustino Cavaco", escrito na primeira pessoa pelo foragido com a colaboração do jornalista Rogério Rodrigues, tem no elenco nomes como João Estima, Ivo Canelas, Adriano Luz e Jani Zhao. Relato criminal com ecos western, é exibido às segundas, na RTP1, a partir das 21h00, e também está disponível na RTP Play.

O crime também marca "Black Doves", série que junta a ultimamente pouco vista Keira Knightley, o sempre confiável Ben Whishaw e a veterana Sarah Lancashire (no seu primeiro papel depois de "Happy Valley"). Mas este thriller ambientado em Londres durante a quadra natalícia não se destaca só pelo elenco: é da autoria de Joe Barton, criador de "Giri/Haji" (2019), uma das pérolas da Netflix. A gigante do streaming estreou a primeira temporada no dia 5, com seis episódios que convidam ao binge-watching pela mistura de ação e coração numa trama que arranca com o homicídio do amante da protagonista, uma espia casada com um político (Knightley a regressar em boa forma). A segunda época já foi confirmada.

Outra boa surpresa do mês, "Creature Commandos" chegou à Max com a missão de inaugurar o novo Universo DC. A julgar pelos dois primeiros episódios, já disponíveis na plataforma desde dia 5, a série de animação para adultos foi bem sucedida: cortesia de James Gunn, criador e argumentista que volta a apresentar uma equipa de renegados em tarefas secretas de alto risco depois do filme "O Esquadrão Suicida" (2021) e do spin-off televisivo "Peacemaker" (2022). Desta vez, os protagonistas são realmente monstruosos (incluem a Noiva de Frankenstein ou o regressado Weasel) e o tom volta a juntar humor negro e violência gráfica. Dean Lorey ("Harley Quinn", "iZombie") é o showrunner da aposta de sete episódios que conta com vozes de Frank Grillo, Maria Bakalova, David Harbour, Alan Tudyk ou Viola Davis. O SAPO Mag falou com os criadores e os atores antes da estreia.

Numa época pré-natalícia fértil em novos thrillers, "The Day of the Jackal" é dos mais aguardados. A série estreou-se na Skyshowtime no dia 6 e adapta o livro homónimo de Frederick Forsyth que inspirou um filme de Frederick Forsyth nos anos 1970. Eddie Redmayne encarna o assassino profissional camaleónico que tem uma ameaça especialmente árdua na perseguição de uma agente do MI6 (Lashana Lynch), num jogo do gato e do rato que também envolve a mulher do protagonista (Úrsula Corberó, a Tóquio de "La Casa de Papel"). Ronan Bennett, que tem no currículo a muito recomendável "Top Boy" (Netflix), é o criador da série britânica entretanto renovada para uma segunda época. Os três primeiros episódios já podem ser vistos na plataforma, os restantes chegam semanalmente, às sextas. O SAPO Mag falou com o elenco antes da estreia.

De perfil mais natalício, ou, pelo menos, para toda a família, "O Sonho Produções" expande o mundo de "Divertida-Mente" e situa a ação entre o primeiro e o segundo filmes da Pixar centrados em Riley e nas suas emoções. A minissérie de animação de quatro episódios chega no dia 11 ao Disney+ e apresenta uma produtora especializada em sonhos de sucesso numa aventura criada pelo norte-americano Mike Jones (coargumentista de "Soul - Uma Aventura com Alma" e "Luca"). No elenco de vozes há nomes como Paula Pell, Richard Ayoade ou Maya Rudolph, além de várias da saga matriz.

Já logo depois do Natal, dia 26, a Netflix presenteia os espectadores com a segunda temporada de um dos seus grandes (e surpreendentes) fenómenos. "Squid Game" regressa três anos depois, com uma das estreias mais aguardadas não só do mês mas também do ano. De volta está também o protagonista da primeira época (interpretado por Lee Jung-jae), o único sobrevivente do Jogo da Lula, e com um objetivo em mente: acabar com o trágico desafio sul-coreano. Mas talvez não seja bem-sucedido, ou precise de mais tempo do que os dos novos sete episódios, uma vez que já está garantida uma terceira (e essa, sim, última) temporada da saga distópica criada, escrita e dirigida por Hwang Dong-hyuk.

Fique a par de todas as estreias de dezembro:

Dia 2: Fight Night: The Million Dollar Heist (minissérie)

SkyShowtime

Dia 2: Master Crimes (T1)

22h00 no STAR Crime

Dia 2: Não Me Deixes (T1)

22h00 no RTP2/RTP Play

Dia 2: O Americano (minissérie)

21h00 na RTP1/RTP Play

Dia 2: Outlander (parte 2 da T7)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 3: Star Wars Skeleton Crew: Aventura pela Galáxia (T1)

Disney+

Dia 4: Light Shop: Entre a Vida e a Morte (T1)

Disney+

Dia 4: Nós e o Futuro (antologia)

Netflix

Dia 5: Bearstars (T3 - última)

Netflix

Dia 5: Black Doves (T1)

Netflix

Dia 5: Creature Commandos (T1)

Max

Dia 5: Jentry Chau Contra o Submundo (T1)

Netflix

Dia 5: Accused (T2)

22h55 no AXN

Dia 6: Ecos do Passado (T1)

Netflix

Dia 6: The Day of the Jackal (T1)

SkyShowtime

Dia 6: The Sticky (T1)

Amazon Prime Video

Dia 7: Teacup (T1)

SkyShowtime

Dia 7: Tony (minissérie)

Amazon Prime Video e TVI

Dia 10: Lost Boys & Fairies (T1)

Filmin

Dia 10: Nível Secreto (antologia)

Amazon Prime Video

Dia 11: Cem Anos de Solidão (parte 1 da T1)

Netflix

Dia 11: O Sonho Produções (minissérie)

Disney+

Dia 12: Happiness (T1)

Netflix

Dia 12: Não Há Bela Sem Senão (T1)

Netflix

Dia 12: La Palma (minissérie)

Netflix

Dia 13: 1992 (minissérie)

Netflix

Dia 13: Bandish Bandits (T2)

Amazon Prime Video

Dia 13: Bookie (T2)

Max

Dia 13: Invisível (T1)

Disney+

Dia 13: Mismatched (T3)

Netflix

Dia 13: Astrid e Raphaëlle (T5)

22h00 no STAR Crime

Dia 16: Aqueles Que Ouvem (T1)

22h10 no TVCine Edition

Dia 17: Os Simpsons: Vinde, Ó Fiéis (episódio especial de Natal)

Disney+

Dia 18: O Baby-sitter (T2)

Netflix

Dia 19: O Príncipe Dragão: O Mistério de Aaravos (T7)

Netflix

Dia 19: Virgin River (T6)

Netflix

Dia 19: Grace (T4)

22h00 no STAR Crime

Dia 20: The Head (T3 - última)

Max

Dia 20: X-Rated Queen (T1)

Max

Dia 22: Before They Kill Again (T1)

Max

Dia 22: E Se...? (T3)

Disney+

Dia 25: Doctor Who: Joy to the World (episódio especial de Natal)

Disney+

Dia 25: Death in Paradise (episódio especial de Natal da T13)

20h55 no STAR Crime

Dia 25: Os Simpsons (T36)

17h50 no STAR Comedy

Dia 25: Ridley (T2)

22h00 no STAR Crime

Dia 26: Squid Game (T2)

Netflix

Dia 28: Sinfonia em Tons de Azul (T3 - última)

Netflix

Dia 30: Tracker (T2)

STAR Channel