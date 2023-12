"O Monstro de Gyeongseong", a nova série que transporta os espectadores para a turbulenta primavera de 1945, estreou-se no passado dia 22 de dezembro e rapidamente conquistou o primeiro lugar do top diário da Netflix em todo o mundo.

Segundo o site FlixPatrol, a produção sul-coreana lidera o ranking em 15 países. Já de acordo com os dados do serviço de streaming, na semana de estreia, a série foi vista mais de três milhões de horas.

A segunda parte da série estreia-se no dia 5 de janeiro.

A história retrata a guerra travada contra uma misteriosa criatura nascida das profundezas da ganância humana e tem como pano de fundo um enredo histórico.

Em "O Monstro de Gyeongseong", Park Seo-jun interpreta o papel de Jang Tae-sang, um homem enredado numa teia de mistério e trevas. Incumbido da missão urgente de encontrar a amante desaparecida do Comissário até ao cair das flores de cerejeira, Tae-sang une esforços com Yoon Chae-ok, interpretada por Han So-hee, e o seu pai.

"Juntos, embarcam numa perigosa incursão no enigmático Hospital Ongseong, onde a sua investigação os coloca em rota de colisão com as forças ocultas que se escondem por trás da opulenta fachada da cidade", adianta a Netflix.