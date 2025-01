Se gosta de policiais, há uma nova série para si na Amazon Prime Video. "On Call" estreia-se esta quinta-feira, dia 9 de janeiro, e foi criada pelo estúdio responsável por "Lei e Ordem".

Com produção executiva de Dick Wolf (do franchise de séries “Lei & Ordem”, “Chicago” e “FBI”), a série foi filmada com câmaras de mão, corporais e outras mais instaladas dentro de veículos da polícia, para criar um efeito de “cinéma verité". "Esta nova série policial procura, de modo inovador, explorar os meandros ético-morais dos agentes que protegem e servem uma comunidade", destaca o serviço de streaming.

"On Call" centra-se no trabalho da Polícia de Long Beach, na Califórnia, vista pelos olhos da instrutora Traci Harmon e do seu recruta, Alex Diaz.