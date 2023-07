A Amazon Prime Video anunciou esta terça-feira que a série "Operação Maré Negra" vai ter uma terceira e última temporada.

A plataforma de streaming revelou ainda que a rodagem já começou na semana passada em Portugal antes de seguir para a Galiza, onde a produção vai ficar vários meses.

"O desaparecimento de um importante carregamento de fentanilo coloca Fernando 'Nando' Barreira, agora o intermediário mais popular entre América e Europa, na pior das situações: ter que prestar contas a ambas as partes. A partir daqui, Nando tem uma missão contra-relógio, para recuperar o crédito perdido em que confiava nele, bem como para escapar à polícia que segue a pista há meses. Uma missão suicida onde conservar o prestígio e liberdade é o menos importante. O mais importante é manter-se vivo", destaca a sinopse oficial.

Uma produção conjunta da Ficción Producciones (Espanha), Ukbar Filmes (Portugal) e RTP, a série foi "a primeira coprodução luso-espanhola" da plataforma e uma grande aposta para Portugal, Espanha e Brasil.

Inspirada pela história verídica do primeiro submarino com drogas a ser intercetado na Europa, um submergível artesanal que atravessou em 2019 o Atlântico com três toneladas de cocaína - avaliadas em 90 milhões de euros - e três pessoas a bordo, a primeira temporada, com quatro episódios lançados em fevereiro de 2022, incluía no elenco Nuno Lopes, Lúcia Moniz, Luís Esparteiro, Bruno Galiasso, Nerea Barros e Miquel Insua, entre outros.

A segunda temporada, com cinco episodios, chegou em fevereiro deste ano, com Soraia Chaves e Pêpê Rapazote a juntarem-se ao elenco principal. Jorge López, ator que ficou conhecido por participar na série "Elite", da Netflix, substituia Álex González no papel de Nando.

Com cinco episódios de 45 minutos cada, a terceira temporada volta a ser protagonizada por Jorge López e regressam Oscar Jaenada, Bruno Gagliasso, Pêpê Rapazote, Soraia Chaves, Diego Anido, Luis Zahera, Daniel Ibañez, Miguel de Lira, Patricia Vico e Belén López (White Lines), entre outros. Juntam-se ao elenco Mina El Hammani ("Elite"), Dani Pérez Prada ("El Pueblo") e Felipe Pirazán ("Tratamos demasiado bien a las mujeres") e Lúcia Moniz regressa da primeira temporada como a inspetora Carmo.

Esta semana, a Prime Video revelou também o trailer dos novos episódios da série que conta com Soraia Chaves e Pêpê Rapazote no elenco principal.

Recorde o trailer da segunda temporada: