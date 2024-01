A SkyShowtime estreou na sexta-feira, dia 26 de janeiro, a segunda temporada de "Os Enviados". Os primeiros quatro episódio já se encontram disponíveis e os restantes quatro chegam ao serviço de streaming no dia 15 de março.

A nova temporada, gravada na Galiza, a poucos quilómetros da fronteira de Espanha com Portugal, é protagoniza por Miguel Ángel Silvestre ("Narcos" e "Sense8") e Luis Gerardo Méndez ("Narcos: México"), ao lado de Assira Abbate. Marta Etura é uma das caras novas do elenco que conta ainda com Cristina Marcos, Charo Zapardiel, Luis Iglesia, Ricardo de Barreiro, Susi Sánchez, Pepón Nieto, Carlos Olalla, Isabel Naveira, Miquel Insúa, Guillermo Carbajo e Francis Lorenzo.

Realizada por Juan José Campanella ("O Segredo em Seus Olhos"), que assume também o papel de showrunner e produtor, a série segue os padres Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) e Simón Antequera (Miguel Ángel Silvestre), que viajam para o Porto da Lúa, uma pequena vila de pescadores localizada na Galícia, para determinar a veracidade de um novo milagre.

"No convento da aldeia, onde vivem três freiras cegas, uma delas, a irmã Corina, teve uma visão reveladora: Xiana, uma menina que desapareceu pouco depois de seu nascimento há 18 anos, está viva e bem de saúde no Canadá. Após a intervenção dos governos da Espanha e do Canadá, é comprovado que a menina está lá e quase duas décadas após o seu rapto, a jovem volta para conhecer os seus pais e as suas verdadeiras origens", resume a SkyShotime.