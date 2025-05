Criada Benito Skinner, estrela das redes sociais, "Overcompensating" chegou à Amazon Prime Video na passada quinta-feira, dia 15 de maio. A primeira temporada da série semi-autobiográfica conta com oito episódios e no fim de semana de estreia conquistou a liderança do top do serviço de streaming.

Segundo o site FlixPatrol, a comédia chegou ao primeiro lugar em 10 países, incluindo Estados Unidos, Brasil, Bélgica ou Hungria. Em Portugal, "Overcompensating" ocupa esta terça-feira, dia 20 de maio, o segundo lugar, atrás de "A Fazenda" (novela da TVI).

Nas redes sociais, os elogios à primeira temporada também se têm multiplicado. "Esta série é super divertida, exagerada e meio 'trash', e adorei cada segundo. Preciso da segunda temporada já", escreveu, por exemplo, um espectador no X, antigo Twitter.

Escrita, produzida e protagonizada pelo norte-americano, tem no elenco principal nomes como Connie Britton, Kyle MacLachlan, Wally Baram, Mary Beth Barone, Adam DiMarco e Rish Shah.

Já Charli XCX assume o papel de produtora musical executiva. A cantora britânica também faz uma participação especial na nova aposta do serviço de streaming, ao lado de Kaia Gerber, Owen Thiele ou Nell Verlaque.

créditos: Amazon MGM Studios

"Overcompensating" acompanha a vida caótica de Benny (Benito Skinner), um ex-jogador de futebol e rei do baile no Idaho que ainda está no armário, enquanto se torna rapidamente amigo de Carmen, uma outsider do secundário determinada a integrar-se a todo o custo”.

