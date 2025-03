A Netflix revelou esta segunda-feira, 10 de março, o trailer final da quinta e última temporada de "Tu" ("You"). Os novos episódios do 'thriller' de sucesso estreiam-se a 24 de abril e vão apresentar "a nova família alargada de Joe".

"A fama, sim, demorei a habituar-me. Para seres feliz, tinhas de enterrar o antigo Joe", diz o protagonista no trailer. Na quinta e última temporada, Joe Goldberg regressa a Nova Iorque para desfrutar do seu final feliz, até a vida perfeita que vivia ser ameaça pelos fantasmas do passado e pelos seus desejos obscuros.

Além de Penn Badgley como protagonista, Griffin Matthews foi escolhido para interpretar o irmão da nova esposa de Joe, Kate, enquanto Anna Camp vai interpretar dois papéis — as irmãs gémeas de Kate.

Veja o trailer:

Como tudo começou?

Baseada no best-seller de Caroline Kepnes, a série coloca a questão: "O que estamos dispostos a fazer por amor?".

"Quando os caminhos do brilhante gerente de uma livraria e de uma aspirante a escritora se cruzam, a resposta dele torna-se clara: tudo. Ao usar a internet e as redes sociais como ferramentas para descobrir até o mais íntimo dos detalhes da sua vida e para se aproximar dela, uma paixoneta encantadora com o seu quê de atrapalhada rapidamente se torna uma obsessão enquanto ele, de forma discreta e estratégica, remove do seu caminho todos os obstáculos… e pessoas", resume a Netflix.

"Na primeira temporada de "Tu", o coração de Joe foi tragicamente partido e o seu passado encontrou-o através da sua ex-namorada Candace (Ambyr Childers) - uma mulher determinada a dar-lhe uma lição", recorda o serviço de streaming.

"Já na segunda temporada, a última coisa que Joe esperava era conhecer uma nova mulher, mas apaixona-se novamente - por uma mulher chamada Love (Victoria Pedretti)", acrescenta ainda.