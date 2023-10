Romances, rivalidades, drama, vingança e muita emoção: estes são os ingredientes principais das produções turcas, que têm conquistado milhões de espectadores por todo o mundo e Portugal não é excepção. Nos últimos anos, as séries e novelas que chegam de Istambul, Ancara e arredores têm merecido destaque na programação dos canais um pouco por toda a Europa.

No dia 2 de outubro, às 21h25, "Pássaro Sonhador" chega ao AXN White. A série estreada em 2018 é um fenómeno de audiências e os elogios têm-se multiplicado - por exemplo, no Brasil e em Espanha, os episódios foram acompanhados por milhares de espectadores e a história deu muito que falar nas redes sociais.

O elenco conta com alguns dos nomes mais conhecidos do mundo das séries e filmes turcos, como Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan e Cihan Ercan.

Realizada por Cagri Bayak, "Pássaro Sonhador" tem Istambul como pano de fundo e segue Sanem (Demet Özdemir), que tem um pai que trabalha numa mercearia e uma irmã mais velha, Leyla (Öznur Serçeler), que é o seu oposto. A protagonista sonha em tornar-se uma escritora de sucesso, mas quando a mãe a pressiona a casar ou a arranjar um “emprego de escritório", a jovem acaba por aceitar um trabalho na Condessa, uma agência de publicidade.

Veja o trailer:

Como colega de trabalho, Sanem tem a sua irmã, Leyla. Já a empresa é gerida por Aziz, que tem dois filhos - o jovem atraente e aventureiro Can e Emre, que parte os corações de todas as mulheres.

"A vida destes dois irmãos mudará no dia em que Sanem entrar na empresa", adianta a sinopse da série.

Nos primeiros episódios, a jovem tenta adaptar-se à sua nova vida profissional, mas está sempre a meter-se em sarilhos. "Quando o dono da empresa adoece, o seu filho mais velho, o aventureiro Can (Can Yaman), aceita geri-la na sua ausência. Esta decisão não cai bem ao seu filho mais novo, Emre (Birand Tunca), que tem dedicado todo o seu tempo ao negócio da família enquanto o irmão viaja pelo mundo a tirar fotografias", adianta o AXN White.

Enquanto Sanem enfrenta os desafios do seu novo emprego e se vê numa teia de mal-entendidos, orquestradas pela sua peculiar e tradicional família, que se rege pelas antigas tradições turcas, a vida parece pregar-lhe uma partida – um novo romance – que faz com que nem tudo corra como esperado.

Já Emre, para tentar dar a volta à situação, ao longo da primeira temporada, elabora um plano para arruinar Can e, com ajuda de Sanem, sempre alheia às ideias maquiavélicas de Emre, põe-no em prática.

"Ao mesmo tempo, Can sente que a única pessoa em quem pode confiar na empresa é Sanem, já que se sabe que há um espião na agência. Os dois acabam por se apaixonar, mas estará a relação deles condenada desde o início?" questiona o canal.

Graças à sua vontade e motivação, a vida da jovem de "Pássaro Sonhador" muda radicalmente e o seu futuro também. Mas, fora do pequeno ecrã, encontramos muitas histórias de pessoas que se superam e lutam pelos seus sonhos e objetivos de vida.

Nick Vujici

Nick Vujicic nasceu em 1982, sem braços e sem pernas. Depois de uma infância particularmente difícil, começou a frequentar a escola aos oito anos, sendo frequentemente vítima de bullying. Apesar de todos os obstáculos, o australiano não desistiu e, com apenas 17 anos, fundou a Life Without Limbs, uma organização sem fins lucrativos.

Formado em contabilidade e finanças, Nick Vujicic é hoje um popular orador motivacional e a sua história é uma inspiração para todos os que o seguem.

Chris Gardner

De sem abrigo a milionário: a história de Chris Gardner inspirou um filme, "Em Busca da Felicidade" (2006), e é um verdadeiro exemplo do "sonho americano".

Em 1961, o norte-americano perdeu a mulher, a casa, o carro e foi viver para as ruas com o filho. Apesar dos contratempos, o ex-marinheiro não desistiu do sonho, do seu talento para os números e arranjou um estágio como corretor. Com o seu esforço diário, conquistou novos cargos e, em 1987, abriu a sua própria empresa, sendo hoje milionário.

"Tudo o que me aconteceu foi porque fiz as escolhas certas", confessou à BBC.

Yurna e Sarah Mardini

Tal como Chris Gardner, a história de Yurna e Sarah Mardini também deu origem a um filme - "As Nadadoras". As duas irmãs sírias eram nadadoras de competição na Síria, mas no início da guerra decidiram deixar a família para trás e correr atrás do sonho.

Ao cruzar o mar em direção à Grécia, o motor do bote onde seguiam avariou e Yurna e Sarah lançaram-se à água, agarraram nas cordas, nadaram até à costa e salvaram a vida de todos os passageiros. Depois de muitas dificuldades, conseguiram chegar à Alemanha e começaram a lutar pelo sonho de se tornarem nadadoras profissionais.

Yusra destacou-se nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2918, e de Tóquio, em 2021, numa equipa composta apenas por refugiados. Já a irmã tornou-se na mais jovem embaixadora da boa-vontade das Nações Unidas e partiu para a Grécia para ajudar refugiados.

Jelly Roll

Da prisão para os tops de música nos Estados Unidos: no verão passado, a história (e música) de Jelly Roll deu que falar do outro lado do Atlântico. O artista descobriu que o seu sonho era o mundo da música com apenas nove anos, quando começou a partilhar as suas mixtapes.

Mas a sua vida nem sempre foi fácil. Com apenas 16 anos, o norte-americano foi preso por roubo qualificado e, em entrevista à revista Billboard, lamentou não ter recebido ajuda.

No seu documentário e nos concertos, Jelly Roll confessa que foi a música que o salvou e que o público lhe dá força para continuar a lutar pelo seu sonho.

Christina Rickardsson

Tal como a protagonista de "Pássaro Sonhador", Christina Rickardsson também sonhava ser escritora. Em criança, a brasileira viveu numa caverna e, mais tarde, mudou-se para um favela no Rio de Janeiro. Mas foi aos oito anos, quando se mudou para a Suécia com uma família adotiva, que a sua vida se transformou.

"Christiana, promete-me uma coisa: aconteça o que acontecer na tua vida, nunca pares de caminhar", disse-lhe a sua mãe, recordou a escritora à BBC. E assim foi: Christina Rickardsson lutou pelos seus sonhos e decidiu contar a sua história em livro, que se tornou num best-seller.

As histórias de de superação multiplicam-se e são exemplos que nos motivam a voar e correr atrás dos sonhos.

Na nova aposta do canal AXN White, Sanem, contra os desejos da sua família, consegue realizar os seus objetivos profissionais e encontrar o amor, mas nem tudo será fácil e os desafios prometem deixar a protagonista com o coração nas mãos.

A comédia romântica turca - um sucesso de audiências em todos os países por onde passou - chega ao AXN White esta segunda-feira, 2 de outubro, e pode ser vista de segunda a sexta-feira, às 21h25. Sempre com a vibrante e colorida cidade de Istambul como pano de fundo, a história emotiva promete conquistar os espectadores.

"Pássaro Sonhador" - ANX White

De segunda a sexta-feira, às 21h25