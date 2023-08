A Amazon Prime Video Prime Video já não vai avançar com uma segunda temporada da série "A League of Their Own".

Foi em agosto de 2022 que foram lançados os primeiros oito episódios da série inspirada pelo filme clássico de Penny Marshall com Geena Davis, Tom Hanks e Madonna sobre a geração de pioneiras da Liga de Mulheres de basebol americano, formada em 1943 quando as maiores vedetas masculinas da modalidade partiram para a Segunda Guerra Mundial.

Passaram-se meses de negociações até que a Prime Video anunciou em março deste ano a renovação para uma curta segunda temporada constituída por quatro episódios.

Mas numa reviravolta, representantes da plataforma disseram à revista The Hollywood Reporter (THR) que, por causa da atual greve dos argumentistas e atores de Hollywood, os novos episódios da série de explorou com mais profundidade os temas da sexualidade e racismo aflorados pelo filme nunca seriam lançados antes de 2025, numa altura em que já tem alinhada uma seleção robusta de novos programas.

Pela mesma razão, "The Peripheral", com Chloë Grace Moretz, também já não terá uma anunciada segunda temporada.

Ainda em julho, quando foram anunciadas as nomeações para os prémios Emmy, Vernon Sanders, líder da Amazon Studios Television, disse que a plataforma tinha a esperança de continuar para lá da segunda temporada, condicionando isso aos resultados das audiências e à vontade dos criadores e dos atores.

Abbi Jacobson

Com os quatro argumentos finalizados, fontes disseram à THR que a produtora Sony Pictures Television vai tentar encontrar uma nova casa para a série com Abbi Jacobson, Chanté Adams, D'Arcy Carden, Roberta Colindrez, Gbemisola Ikumel, Kelly McCormack, Priscilla Delgado e Nick Offerman.

Reagindo à notícia, Abbi Jacobson, que além de aparecer à frente das câmaras também criou a série com Will Graham, escreveu nas redes sociais que "é uma treta e uma cobardia" atribuir as culpas do cancelamento à greve.

"Mas este 'post' não é sobre isso. Sobre tudo aquilo por que passou esta série. Não hoje. Este 'post' é sobre o programa especial que tive a sorte de fazer com tantos artistas, atores, argumentistas e equipa incrivelmente talentosos. Um programa do qual tenho muito orgulho. Recheado até ao limite de histórias que vale a pena contar. Recheado de tanto coração e alma e valor. Obrigada por verem", escreveu.