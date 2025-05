"O Eternauta" estreou-se no final de abril na Netflix e é uma das grandes apostas do serviço de streaming. A série rapidamente conquistou os primeiros lugares do top mundial da plataforma, sendo apenas ultrapassada por "As 4 Estações".

Baseada na novela gráfica homónima de Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López, a série em imagem real conta com seis episódios e foi criada e realizada por Bruno Stagnaro ("Okupas"), com argumento assinado por Stagnaro e pelo argumentista e ator Ariel Staltari ("Un Gallo para Esculapio").

A história da série decorre em Buenos Aires, que registou queda de neve apenas três vezes em toda a sua história. "Ainda assim, os flocos começam a cair, cobrindo o chão. É bonito, mas inquietante. Algo está muito, muito errado com este fenómeno: é letal. Qualquer pessoa tocada pelos flocos morre instantaneamente, causando milhões de mortes", resume o sevriço de streaming.

"Mas o que está por detrás desta ameaça mortal? E que outros horrores virão a seguir? À medida que os sobreviventes se revelam, Juan Salvo destaca-se — determinado a lutar contra esta força invisível", acrescenta a Netflix, frisando que "a única forma de sobreviver é unir esforços e lutar": "Ninguém sobrevive sozinho".

Veja o trailer: