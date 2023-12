"Reacher" está de volta à Amazon Prime Video. A segunda temporada da série estreou-se no passado dia 15 de dezembro e rapidamente conquistou a liderança do top diário do serviço de streaming.

Os novos episódios de "Reacher" ultrapassaram as produções portuguesas no ranking. A série "Lua Vermelha", da SIC, ocupa esta semana o segundo lugar e os 'novos' "Morangos com Açúcar" continuam na terceira posição do top.

Adaptação de "Bad Luck and Trouble", o 11.º livro da série criada por Lee Child, o polícia e ex-militar interpretado por Alan Ritchson está de regresso para mais oito episódios, mas ao contrário da primeira temporada, lançada de uma vez, ficam disponíveis três episódios na estreia e os restantes serão lançados semanalmente até 19 de janeiro de 2024.

"A segunda temporada de 'Reacher' começa quando o polícia e ex-militar Jack Reacher recebe uma mensagem codificada com a informação de que membros da sua antiga unidade do exército estão a ser misteriosa e brutalmente assassinados, um de cada vez. Deixando de parte o seu estilo de vida nómada, Reacher reúne-se com três antigos colegas para investigar, incluindo Frances Neagley (Maria Sten); Karla Dixon (Serinda Swan), uma contabilista forense por quem Reacher há muito tem um fraquinho; e o homem de família David O'Donnell (Shaun Sipos), que empunha uma navalha. Juntos, começam a ligar os pontos num mistério onde os riscos aumentam a cada passo, e que levanta questões sobre quem os traiu - e quem morrerá a seguir", resume a sinopse oficial disponibilizada pela plataforma.

O elenco é completado por Ferdinand Kingsley como A.M., um mercenário a quem a segurança nacional chama de "fantasma"; Robert Patrick como Shane Langston, chefe de segurança de uma empresa privada de defesa com um historial questionável; e Domenick Lombardozzi como o duro detetive da polícia de Nova Iorque, Guy Russo.