Um teaser trailer da segunda temporada de "Fallout" foi revelado pela Amazon Prime Video durante a Gamescom: o maior feira de videojogos do mundo decorre na cidade de Colónia (Alemanha) até domingo.

As imagens apresentaram uma novidade no elenco, Justin Theroux no papel de Robert House, além de um primeiro vislumbre de Deathclaw, um dos predadores pós-apocalípticos mais aterradores do universo de "Fallout".

A transmissão 'online' da abertura do evento ainda teve direito ao anúncio da data de estreia: 17 de dezembro, com oito episódios a serem lançados todas as semanas até ao final da temporada a 4 de fevereiro de 2026.

Baseada na popular saga de videojogos, "Fallout" segue a "história dos que têm e dos que não têm, num mundo onde não há quase nada para ter", segundo a descrição oficial da plataforma.

"200 anos depois do apocalipse, os tranquilos habitantes dos luxuosos refúgios anti nucleares vêm-se obrigados a regressar ao mundo infernal cheio de radiação que os seus antepassados deixaram e ficam surpreendidos ao descobrir que os espera um universo incrivelmente complexo, alegremente estranho e muito violento", resumia a apresentação.

Segundo a Amazon, a primeira temporada da produção do casal Jonathan Nolan (irmão de Christopher) e Lisa Joy, os criadores de "Westworld", ficou entre os três títulos mais vistos de sempre no serviço, com mais de 100 milhões de espectadores em todo o mundo.

O comunicado oficial destaca que a segunda temporada "aumenta a fasquia e segue para a vibrante cidade de New Vegas" e regressam os atores Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner.

Em maio, a Amazon anunciou a renovação de "Fallout" para uma terceira temporada.

