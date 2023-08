A Netflix divulgou as primeiras imagens de "Scott Pilgrim Takes Off", a série anime que promete prolongar o fenómeno de culto à volta do filme "Scott Pilgrim Contra o Mundo".

Carta de amor às histórias de super-heróis, aos videojogos ou ao rock alternativo, e a cultura pop em geral, à volta de Scott Pilgrim, um rapaz que se apaixona perdidamente por Ramona, mas tem de enfrentar os seus sete ex-namorados para a conquistar, o filme de 2010 realizado por Edgar Wright permanece uma das adaptações cinematográficas de uma BD mais inventivas, mas nem sempre muito lembradas (foi um fracasso de bilheteira), com uma mistura bem sucedida entre comédia romântica e super-heróis.

O "teaser trailer" de "Scott Pilgrim Takes Off" mostra momentos e personagens familiares aos muitos fãs do filme, que por sua vez já era muito fiel ao estilo da banda desenhada criada por Bryan Lee O’Malley.

VEJA O TRAILER.

"Scott Pilgrim Contra o Mundo"

Além da animação em si, a presença de Edgar Wright como produtor executivo juntamente com O’Malley justifica por si só descobrir a série, mas o grande atrativo é o elenco das vozes, formado pelos mesmos atores do filme, numa fase diferente nas carreiras e alguns deles são vencedores ou nomeados aos Óscares e Emmys, além de estrelas da Marvel: Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead regressam para dar voz a Scott Pilgrim e Ramona, mas também Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson (que surpreendia a cantar "Black Sheep", dos Metric, um dos hinos da banda sonora), Kieran Culkin, Alison Pill, Aubrey Plaza, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Satya Bhabha, Johnny Simmons, Mark Webber, Mae Whitman e Ellen Wong.

Os oito episódios serão lançados na Netflix a 17 de novembro.