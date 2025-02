Fernando Meirelles e César Charlone, nomeados para os Óscares por "Cidade de Deus", vão abordar a fuga em massa da prisão há mais de cinco décadas na qual participou o ex-guerrilheiro e presidente do Uruguai José Mujica, indicaram na segunda-feira fontes da produção.

Enzo Vogrincic, ator uruguaio de "A Sociedade da Neve", filme sobre a queda do avião de uma equipa de râguebi do país nos Andes em 1972, comandará o elenco.

A revista norte-americana Variety informou que as produtoras Federation e OjoFilms estão a preparar o que será uma minissérie em castelhano intitulada "El Abuso", baseada no livro "La fuga de Punta Carretas", de Eleuterio Fernández Huidobro.

Fernando Meirelles

O realizador brasileiro Fernando Meirelles e o diretor de fotografia uruguaio César Charlone, dupla conhecida ainda por “O Fiel Jardineiro” (2005) e “Os Dois Papas” (2019), voltarão a filmar juntos em Montevidéu depois de “Ensaio Sobre a Cegueira” (2008), a adaptação do romance de José Saramago, vencedor do Prémio Nobel.

Mais de cem membros da guerrilha uruguaia MLN-T fugiram em 1971 da prisão de Punta Carretas, atualmente convertida em centro comercial naquele bairro rico de Montevidéu.

Entre eles estavam Mujica, que governou o Uruguai de 2010 a 2015 e hoje com 89 anos,e que anunciou em janeiro que está “a morrer” de um tumor no esófago diagnosticado em abril de 2024, e Fernández Huidobro, ex-ministro da Defesa, falecido em 2016, aos 74 anos.

A fuga, que envolveu a construção de um túnel para uma casa próxima, foi um marco na história do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros (MLN-T), uma guerrilha urbana marxista-leninista que, sob influência da revolução cubana, pegou em armas contra o Estado em meados da década de 1960, mas foi derrotada em 1972, antes do início da última ditadura uruguaia (1973-1985).

“Queremos dar-lhe uma visão internacional porque, embora seja um episódio do Uruguai, está imerso no conflito global da Guerra Fria”, disse Charlone à France-Presse (AFP).

“Para mim, o túnel é um símbolo. No final não havia apenas liberdade para eles, mas o sonho de uma sociedade mais justa para todos”, acrescentou.

Enzo Vogrincic em "A Sociedade da Neve"

A minissérie de oito episódios também abordará o sequestro e assassinato do norte-americano Dan Mitrione, em 1970, pela guerrilha Tupamara. Alegado agente da Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA), era então o principal conselheiro de segurança pública da embaixada dos EUA no Uruguai. Antes já estivera no Brasil.

“'El Abuso' tem sido um projeto apaixonante e o resultado de anos de investigação rigorosa, enriquecido com testemunhos em primeira mão dos protagonistas, incluindo Pepe Mújica”, afirmou Mariana Santangelo, da OjoFilms, citada pela Variety.

“Estamos na fase inicial do projeto. A nossa intenção é filmar no Uruguai, com localizações também no Brasil”, disse Charlone.

Ele esclareceu que Vogrincic foi eleito para interpretar Fernández Huidobro, mas ainda não foi definido quem será Mujica.