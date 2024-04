"O Problema dos 3 Corpos" é o mais recente sucesso da Netflix. A série criada por David Benioff e D.B. Weiss ("A Guerra dos Tronos") e Alexander Woo ("Sangue Fresco") estreou-se no dia 21 de março e ocupa o primeiro lugar do top mundial do servriço de streaming, segundo o site FlixPatrol.

Já em Portugal, a série perdeu a liderança para "Manchester City: Glória a Triplicar". A produção de seis episódios centra-se na temporada de 2022/23 do tricampeão inglês e é descrita como uma "intensa série documental imersiva" que leva is espectadores "ao âmago de um plantel de luxo que vai marcar toda uma geração".

"The Gentlemen: Senhores do Crime", de Guy Ritchie, também continua entre as séries mais vistas na Netflix em Portugal nas últimas semanas. Esta sexta-feira, a primeira temporada estabeleceu-se no terceiro lugar do top diário da plataforma de streaming.