A um mês da estreia, o Disney+ lançou um novo trailer de “A Acólita”, a próxima série "Star Wars".

"A investigação de uma série de crimes chocantes coloca um respeitado Mestre Jedi (Lee Jung-jae, a estrela de "Squid Game") contra uma perigosa guerreira do seu passado (Amandla Stenberg, do filme "O Ódio Que Semeias"). À medida que surgem mais pistas, ambos percorrem um caminho sombrio onde forças sinistras revelam que nem tudo é o que parece...", destaca a sinopse oficial.

Descrita como um 'thriller de mistério que levará os espectadores a uma galáxia de segredos sombrios e poderes emergentes do lado negro, à volta dos "maus da fita" nos dias finais da era da Alta República, cerca de 100 anos antes do início da Saga Skywalker, com o filme "Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma" (1999), a série chega a 5 de junho em exclusivo ao Disney+ com os primeiros dois dos oito episódios.

No elenco destacam-se ainda Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo, e Carrie-Anne Moss.

TRAILER LEGENDADO.