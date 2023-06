Esta quarta-feira, o MEO e a SkyShowtime anunciaram um acordo abrangente de distribuição que levará o serviço de streaming a milhões de residências em Portugal.

O acordo representa a primeira relação de distribuição de Programação de Vídeo Multicanal (MVPD) da SkyShowtime no mercado português, com a aplicação SkyShowtime a ficar disponível na plataforma do MEO a partir de hoje.

Os filmes "Mínimos: A Ascensão de Gru","Top Gun :Maverick", "Mundo Jurássico: Domínio", "Nope", "Smile", "Sonic 2: O Filme" e "Bilhete para o Paraíso", séries exclusivas como as do universo de Taylor Sheridan, formado por "Yellowstone" e as prequelas "1883" e "1923", e ainda "Mayor of Kingstown" e "Tulsa King", além de "Star Trek: Strange New Worlds", "Halo", "Brilhantina: A Ascensão das Pink Ladies" e uma nova versão de "Atração Fatal", são algumas das propostas que passam a estar disponíveis para os novos clientes TV que subscrevam os pacotes Fibra M3 ou M4.

Segundo o comunicado do MEO, por mais um euro por mês, consoante o pacote subscrito, os seus clientes poderão ter SkyShowtime incluído mesmo depois de terminado o período inicial de fidelização.

Os clientes MEO podem desfrutar da SkyShowtime através da aplicação SkyShowtime nas boxes Android TV ou Apple TV.

A programação também estará disponível para os clientes do MEO de forma isolada (não integrada em pacote).

Todos os clientes, incluindo os novos, podem obter a sua assinatura da SkyShowtime diretamente através do MEO, sendo a taxa de assinatura faturada numa única fatura.

“Estamos entusiasmados por comunicar a parceria com o MEO e levar a SkyShowtime aos seus subscritores. Como um serviço de streaming europeu, a SkyShowtime está comprometida em trabalhar com distribuidores em todos os nossos mercados. O MEO é um parceiro fundamental para nós e estamos ansiosos para que os seus clientes desfrutem da nossa incrível seleção de séries exclusivas e filmes - tudo a um preço imbatível no mercado”, destacou Monty Sarhan, presidente executivo da SkyShowtime, citado no comunicado.

Por seu lado, João Epifânio, 'Chief Sales Officer B2C' da Altice Portugal, afirmou que, “a par das melhores soluções de serviço com fibra de última geração, que cobre já mais de 6,2 milhões de casas em todos o país, o MEO leva igualmente a casa dos seus clientes os melhores conteúdos, com ou sem box. Hoje temos muito orgulho em comunicar a ampliação da nossa oferta, totalmente integrada com o nosso serviço, de uma das mais importantes plataformas de conteúdos mundiais, a SKyShowtime, que reúne conteúdos de estúdios como a Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, a DreamWorks Animation e a Paramount+ entre outros”.

Lançada em Portugal em novembro do ano passado, o preço mensal da SkyShowtime é 4.99€.