A SkyShowtime anunciou esta quinta-feira, dia 16 de janeiro, que vai apostar numa nova série espanhola. A comédia "Nails" será a terceira produção original do serviço de streaming no país e é vista como uma resposta a "Machos Alfa", da Netflix.

A primeira temporada será filmada entre Madrid e Bilbau e conta com um elenco de destaque, incluindo Cristina Castaño ("Toy Boy"), Marimar Vega ("Las trampas del deseo"), Gracia Olayo ("La Mesías"), Teresa Cuesta ("Machos Alfa"), Fernando Tejero ("La que se avecina"), Javier Antón ("Vaya semanita"), Juanjo Cucalón ("Amar es para sempre") e Raúl Mérida ("Regreso a Las Sabinas").

Em comunicado, o serviço de streaming adianta que "Nails" vai acompanhar a história de quatro mulheres de diferentes origens e idades que frequentam o mesmo salão de beleza. "As suas reuniões frequentes dão origem a uma amizade única, transformando-as em cúmplices e influenciando a decisão mais importante das suas vidas: rejeitar quem se tornaram e descobrir as mulheres que desejam ser", resume a sinopse.

"Lina, Vanessa, Irene e Marilís vivem sob um stress crónico, na tentativa de cumprir todas as exigências impostas para serem 'perfeitas' no mundo atual. Elas representam a feminilidade contemporânea. Mas o que aconteceu à sua capacidade de escolha? Serão vítimas das expectativas que recaem sobre elas?", acrescenta a SkyShowtime.

Ao longo da temporada, as várias dúvidas levam "as protagonistas a revoltam-se contra a sua realidade, desencadeando um tsunami emocional nas suas famílias": "Serão abaladas por uma decisão que irá virar as suas vidas do avesso, culminando na criação espontânea do 'Clube das Mulheres Livres', um espaço seguro e de irmandade destinado a ajudar outras mulheres a resolver os seus problemas".

"Nails" é uma produção da Federation Spain, em associação com a SkyShowtime e com a colaboração dos Telemundo Studios. A série foi criada por Araceli Álvarez de Sotomayor, que também assina como argumentista e realizadora.