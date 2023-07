"The Crowded Room" estreou-se em junho na Apple TV+ e tem dado que falar. A série de antologia conta com Tom Holland como protagonista e com argumento e produção de Akiva Goldsman ("O Código da Vinci", "Uma Mente Brilhante" ou "Tempo de Matar").

No oitavo episódio da série ("Reunion"), que se estreou na passada sexta-feira, dia 14 de julho, a personagem do ator, Danny Sullivan, dança com um homem na pista de dança e os dois acabam por se envolver sexualmente nas casas de banho da discoteca. Numa outra cena, o protagonista faz sexo oral a outro homem.

O momento tornou-se viral e vários fãs de "Homem-Aranha" partilharam comentários considerados homofóbicos devido às cenas protagonizadas por de Tom Holland. No Twitter, foram publicadas várias mensagens com a hashtag "NotMySpiderman" ('Não é o meu Homem-Aranha')

Nas redes sociais, milhares de fãs também se juntaram para apoiar o ator, elogiando o seu trabalho na série da Apple TV+.

Veja os vídeos e as reações:

A primeira temporada vai contar com 10 episódios e Amanda Seyfried e Emmy Rossum também vão fazer parte do elenco, assim como Sasha Lane, Will Chase e Lior Raz, juntamente com as estrelas convidadas Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski e Zachary Golinger.