A minissérie "The Narrow Road to the Deep North", protagonizada por Jacob Elordi, foi adquirida pela Sky (do grupo da SkyShwotime) e pela Max na Europa, confirmou o Deadline. Os primeiros episódios serão exibidos no Festival de Berlim (Berlinale).

De acordo com o site, em Portugal, a minissérie foi comprada pelo AXN. Já em Espanha, "The Narrow Road to the Deep North" foi adquirida pelo serviço de streaming Movistar Plus+.

Na Austrália, Nova Zelândia e Canadá, Prime Video, a primeira temporada chega a 18 de abril. Nos restantes mercados, a data de estreia ainda não foi anunciada.

Em "The Narrow Road to the Deep North", Jacob Elordi, interpreta o Tenente-Coronel Dorrigo Evans, um médico australiano cuja breve história de amor com Amy Mulvaney (Odessa Young), mulher do seu tio, marcou a sua vida.

Baseada no romance de Flanagan, vencedor do Prémio Booker em 2014, a minissérie de cinco episódios conta com argumento de Shaun Grant ("Mindhunter").