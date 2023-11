A série documental sobre a vida e carreira de Robbie Williams já chegou à Netflix. A nova produção conta com quatro episódios.

"Esta série documental de quatro episódios revela 30 anos de imagens de arquivo inéditas da estrela", adianta a plataforma, acrescentando que a produção "visita os bastidores do maior artista a solo do Reino Unido de todos os tempos".

Em comunicado, a Netflix adianta que a série vai revelar as "batalhas com os vícios e o caminho da recuperação".

"Robbie Williams é um dos artistas mais famosos do mundo. Com a aproximação dos 50 anos e após um percurso de sucesso, este pai de quatro e marido adorado tem muitas razões para estar feliz. Mas Robbie não consegue escapar ao seu passado, filmado nos bastidores e registado em milhares de horas de imagens inéditas… até agora", adianta o serviço de streaming.

Veja o trailer:

Para exorcizar os seus demónios, Robbie Williams não hesita em rever imagens de alguns dos seus momentos, bons e maus. "Os discos de platina, os concertos esgotados e as multidões de fãs, mas também o álcool, as drogas, o bater no fundo do poço, e tudo o que aconteceu depois disso. Esta é uma história sobre o preço da fama, quando se atinge o sucesso ainda muito jovem", apresenta a Netflix.

A aposta conta com realização de Joe Pearlman, produção da Ridley Scott Associates e produção executiva de Asif Kapadia.