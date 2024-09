As estreias de "Lei & Ordem Toronto: Intenções Criminosas", "Douglas Is Cancelled" ou "O Casal Perfeito" e os regressos de "Libertado", "Slow Horses" ou "Hotel à Beira-Mar" inauguraram a rentrée televisiva, mas setembro ainda guarda dezenas de novidades para as próximas semanas.

Uma das mais esperadas, pelo menos junto dos fãs de uma saga em fim à vista, é "The Walking Dead: Daryl Dixon", que chega ao AMC no dia 9, às 22h10. O quinto spin-off da mitologia de zombies de Robert Kirkman centra-se na carismática personagem encarnada por Norman Reedus e acompanha-a na costa de Marselha, em França. Na nova aventura pós-apocalítica, o protagonista aceita levar uma criança até um lugar seguro em troca de ajuda para regressar aos Estados Unidos. Criada por David Zabel (argumentista de "Serviço de Urgência"), a série conta com seis episódios na primeira temporada. A segunda já está garantida e há pelo menos mais três spin-offs de "The Walking Dead" a caminho do AMC: "Tales of The Walking Dead", "The Walking Dead: Dead City" e "The Walking Dead: The Ones Who Live".

Com outro universo em expansão há anos, no pequeno e no grande ecrã, a Marvel marca a rentrée através de "Foi Sempre a Agatha", spin-off da elogiada "WandaVision" (com a qual partilha a criadora, Jac Schaeffer) que se estreia no Disney+ no dia 19. Protagonizado pela bruxa Agatha Harkness, papel que Kathryn Hahn já tinha interpretado com garra e graça na série-mãe, alarga a abordagem sobrenatural e apresenta outros feiticeiros. Um deles é o adolescente encarnado por Joe Locke (conhecido pela série "Heartstoppers", da Netflix), que muitos fãs acreditam vir a ser Wiccan, um dos filhos da Feiticeira Escarlate. Aubrey Plaza, Patti LuPone e Sasheer Zamata também fazem parte do elenco. Composta por nove episódios, a minissérie chega com dois de uma vez e a plataforma de streaming estreia um por semana nas quintas-feiras seguintes.

Também do filão dos super-heróis, mas com foco num supervilão, "The Penguin" está agendada para dia 20 na Max. Minissérie de oito episódios, retoma a personagem de Colin Farrell no filme "The Batman" (2022), de Matt Reeves, e o seu plano para liderar o mundo do crime em Gotham City. Criada por Lauren LeFranc (produtora de "Agents of S.H.I.E.L.D.") e com os primeiros capítulos realizados por Craig Zobel ("Obediência"), tem ainda Cristin Milioti ou Michael Kelly no elenco. O drama criminal da DC contará com episódios novos na plataforma todas as sextas-feiras até inícios de novembro.

Dia 25, o TVCine Edition estreia, a partir das 22h10, uma das apostas mais recentes de Steven Knight, criador de "Peaky Blinders". Ambientada em Birmingham e Coventry, no Reino Unido, no início dos anos 1980, "This Town" é a história de quatro adolescentes que se amparam na música num período de fortes tensões sociais. Crónica da entrada na idade adulta a partir da formação de uma banda, a minissérie de seis episódios deixa um olhar sobre a multiculturalidade e os primeiros dias do ska ou do pós-punk. A banda sonora promete: foi criada por Kae Tempest com o produtor Dan Carey (Fontaines D.C., Wet Leg).

Ainda perto do final do mês, a Netflix junta um par romântico com potencial para despertar atenções (e corações). "Ninguém Quer Isto", comédia romântica que se estreia na plataforma no dia 26, é protagonizada por Adam Brody e Kristen Bell, ambos rostos marcantes do pequeno ecrã e inseparáveis de muitas adolescências - ele por "O.C.: Na Terra dos Ricos", ela por "Veronica Mars". Na série criada por Erin Foster ("The New Normal"), encarnam, respetivamente, um rabi pouco ortodoxo e uma agnóstica sem papas na língua. A primeira temporada tem dez episódios e presta-se ao binge-watching a dois.

Fique a par de todas as estreias de setembro:

Dia 2: Aquarela do Brasil (minissérie)

Globoplay

Dia 2: Libertado (T2)

Disney+

Dia 2: Professor de Inglês (T1)

Disney+

Dia 4: Slow Horses (T4)

Apple TV+

Dia 4: Hotel à Beira-Mar (T10)

22h00 na RTP2

Dia 4: Lei & Ordem Toronto: Intenções Criminosas (T1)

22h20 na STAR Life

Dia 5: Douglas Is Cancelled (minissérie)

SkyShowtime

Dia 5: O Casal Perfeito (minissérie)

Netflix

Dia 6: Os Eleitos (T3)

OPTO

Dia 9: Marvel: Hit-Monkey (T2)

Disney+

Dia 9: Animal Control (T1)

21h25 no STAR Comedy

Dia 9: The Walking Dead: Daryl Dixon (T1)

22h10 no AMC

Dia 10: A Amiga Genial (T4 - última)

Max

Dia 10: McDonald & Dodds (T1)

22h00 no STAR Crime

Dia 10: End of Summer (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 11: Family Guy (T22)

Disney+

Dia 11: Miss Scarlet, Detetive Privada (T3)

22h00 no STAR Crime

Dia 12: A Ilha do Salmão (T1)

Netflix

Dia 12: Emily in Paris (parte 2 da T4)

Netflix

Dia 12: Meia-Noite no Hotel Pera Palace (T2)

Netflix

Dia 12: So Help Me Todd (T2 - última)

22h20 na STAR Life

Dia 13: En Fin (T1)

Amazon Prime Video

Dia 14: Knuckles (parte 2 da minissérie)

SkyShowtime

Dia 14: Grantchester (T9)

22h00 no STAR Crime

Dia 15: Capitães do Açúcar (T1)

Max

Dia 16: Found (T1)

22h15 no STAR Channel

Dia 16: The Ark (T2)

22h15 no Syfy

Dia 17: As Sementes do Mal (T1)

Filmin

Dia 18: Invejosa (T1)

Netflix

Dia 18: Tulsa King (T2)

SkyShowtime

Dia 18: SEAL Team (T7 - última)

22h10 no TVCine Edition

Dia 19: A Rainha das Vilãs (T1)

Netflix

Dia 19: Foi Sempre a Agatha (T1)

Disney+

Dia 19: Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez (T2)

Netflix

Dia 19: O Crepúsculo dos Deuses (T1)

Netflix

Dia 19: Superdotada (T4)

22h00 no AXN

Dia 20: A Very Royal Scandal (minissérie)

Max

Dia 20: KLASS 95: O Poder da Beleza (T1)

Netflix

Dia 20: La Maison (T1)

Apple TV+

Dia 20: Pornografia e Sorvete (T2)

Amazon Prime Video

Dia 20: The Penguin (minissérie)

Max

Dia 23: Frasier (T2)

SkyShowtime

Dia 24: Chicago P.D. (T11)

STAR Channel

Dia 25: Familia de Medianoche (T1)

Apple TV+

Dia 25: Midnight Family (T1)

Apple TV+

Dia 25: Station 19 (T7 - última)

Disney+

Dia 25: The Great North (parte 2 da T4)

Disney+

Dia 25: This Town (T1)

22h10 no TVCine Edition

Dia 26: From (T3)

Max

Dia 26: Ninguém Quer Isto (T1)

Netflix

Dia 26: Todos Queremos Ser Salvos (T2)

Netflix

Dia 26: Investigação Criminal: Sydney (T1)

22h15 no STAR Channel

Dia 27: Ayla e os Mirror (T1)

Disney+

Dia 27: Éramos Reis (T1)

Netflix

Dia 27: O Monstro de Gyeongseong (T2)

Netflix

Dia 29: Rensga Hits (T2)

Globoplay

Dia 29: Tartarugas Ninja: Histórias Mutantes (parte 1 da T1)

SkyShowtime

Dia 29: Uzumaki (T1)

Max

Dia 30: Split (minissérie)

22h10 no TVCine Edition