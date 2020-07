A Vítima do Medo

David Fonseca: "Um dos meus filmes preferidos de sempre, um dos melhores filmes dentro do género terror/suspense. Um filme com 60 anos que não envelheceu nem um pouco".

Onde: "A Vítima do Medo" ("Peeping Tom"), considerado o filme "maldito" de Michael Powell a que só muito tempo depois se prestaram as devidas honras, está disponível em DVD e Blu-Ray.

The last black Man in San Francisco

David Fonseca: "De vez em quando, aparece um filme em forma de nave espacial, com o seu cunho próprio e forma única de se apresentar. Esta estreia de Joe Talbot é tudo isso e muito mais, uma verdadeira ode à cidade de São Francisco, um olhar poético e profundo que vale a pena ver e rever".

Onde: Grande sensação do cinema indie com Jonathan Majors e Danny Glover, o premiado filme de Joe Talbot está disponível no serviço de streaming do Youtube. "The last black Man in San Francisco" conta a história de um homem que sonha recuperar a casa do estilo vitoriano que o seu avô construiu no coração de São Francisco e é acompanhado pelo melhor amigo na jornada por uma cidade em rápida transformação e que parece os ter abandonado.

Quartos de Final

David Fonseca: "Há na escrita de Cláudia Andrade algo que me atrai instantaneamente. As personagens mudam de conto para conto, mas é como se existisse um universo fortíssimo a ligá-los todos, um universo incómodo e sem medo de avançar pelo lado mais obscuro da existência. Quando todos os olhos se desviam, o olhar de Cláudia foca ao pormenor e leva-nos por uma viagem inesperada. Viciante".

Onde: O livro "Quartos de Final e Outras Histórias", de Cláudia Andrade, está à venda nas principais livrarias.

A noite abre os meus olhos (poesia reunida)

David Fonseca: Gosto da poesia de José Tolentino Mendonça, consegue levar-me a lugares distantes e a meditações espontâneas.

Onde: "A Noite Abre Meus Olhos", que reúne toda a poesia publicada por José Tolentino Mendonça, está à venda nas principais livrarias.

Barry

David Fonseca: "Uma das séries mais cómicas e originais dos últimos tempos. E lá dentro está um dos melhores episódios de sempre de qualquer série. Descubram-no".

Onde: As duas primeiras temporadas da série estão disponíveis na HBO Portugal. Em "Barry", descrita como uma comédia negra, um assassino profissional deprimido (Bill Hader) tem uma epifania de carreira quando descobre o mundo intoxicante da representação teatral em LA.

The Deuce

David Fonseca: "Uma viagem pelo mundo complexo da Nova Iorque dos anos 70 com foco no mundo do cinema pornográfico e nas vivências extremas de uma grande cidade".

Onde: Criada por David Simon e George Pelecanos (“The Wire, “Treme”) e com James Franco e Maggie Gyllenhaal, "The Deuce" pode ser vista na HBO Portugal. A série, que explora o atribulado mundo nova-iorquino da década de 70, na altura em que nasce a rentável indústria pornográfica americana, conta com três temporadas.

Reality

David Fonseca: "O melhor filme sobre reality shows jamais feito, ideal para estes tempos de confinamento".

Onde: O filme de Matteo Garrone conta a história de Luciano, napolitano, e da sua família que um dia o convence a concorrer ao Big Brother. "Reality" está disponível em DVD e Blu-Ray.

Les Miserables

David Fonseca: "Um filme essencial que aborda o mundo das periferias de Paris, os seus problemas sociais e as medições de força de cada um dos intervenientes, tudo através de uma micro-história impressionante e invulgar".

Onde: "Les Misérables", de Ladj Ly, mostra o pior da desintegração das estruturas sociais e da violência policial nos subúrbios de Paris. O filme, nomeado para Melhor Filme Estrangeiro na 77.ª cerimónia dos Globos de Ouros, pode ser visto no serviço de streaming da Amazon.

Bon Iver

David Fonseca: "Porque por mais tempo que passe, este disco fica cada vez melhor".

Onde: O disco "Bon Iver", editado em 2011, encontra-se disponível em todos os serviços de streaming - ouça, por exemplo, no Spotify.