Com o regresso à normalidade possível, o SAPO Mag continua a desafiar várias caras conhecidas a fazer uma lista de filmes, séries, discos ou livros para ocupar os tempos livres. Esta semana, Elisa, jovem cantora que venceu o Festival da Canção RTP 2020, aceitou o desafio.

Na sua lista, a artista sugeriu vários livros, discos, a série "The Crown" ou o filme "1917". Elisa partilhou ainda uma playlist criada por si.

AS ESCOLHAS DE ELISA

The Crown

Elisa: "Nunca fui de ver séries, achava um desperdício de tempo e nunca nenhuma série me captava de forma a continuar a vê-la. No começo da quarentena vi-me com muito tempo livre e decidi dar uma hipótese a esta série por saber que era aclamada pela boa qualidade. Passadas três temporadas, vistas em tempo recorde (para mim) aguardo ansiosa a quarta temporada! Conta com um leque de atores incríveis e dá-nos a oportunidade de 'entrar' no palácio da família real inglesa".

Onde: As três primeiras temporada de "The Crown" encontram-se disponíveis na Netflix. A série britânica centra-se no reinado de Isabel II e na sua família.

1917

Elisa: "Um filme cativante, que me deixou colada ao ecrã o tempo todo. Baseado na primeira guerra mundial e na história de um descendente de português e, talvez, por essa razão deixou-me mais sensível. Um bom filme que retrata a realidade que foi a primeira guerra.

Onde: O filme pode ser visto no MEO Videoclube. Um dos filmes mais pessoais de Sam Mendes ("Beleza Americana", "007: Skyfall") baseia-se nas experiências do seu avô paterno, de origem portuguesa, como soldado britânico durante a I Guerra Mundial.

Hércules

Elisa: "É o meu filme favorito, o único que tinha em cassete/ VHS quando era mais pequena. Não gosto de repetir filmes, mas este é uma exceção. Desde as músicas até à história, este filme anima sempre um dia menos bom".

Onde: O filme da Disney, de 1997, está disponível no serviço de streaming do Youtube. Dotado de força sobre-humana, um jovem mortal chamado Hércules decide provar ao seu pai, o grande deus Zeus, que é um herói.

Cartas de Amor de Fernando Pessoa a Ofélia Queiróz

Elisa: "Um livro que nos dá a conhecer uma parte de Fernando Pessoa de forma diferente. Não é um livro com uma história, são cartas partilhadas entre os dois e que relatam o dia a dia de ambos. Um livro interessante para quem conhece as obras de Fernando Pessoa e agora quer conhecer a pessoa".

Onde: O livro "Cartas de Amor de Fernando Pessoa a Ofélia Queiróz" contra-se à venda nas principais livrarias do país. O livro apresenta, pela primeira vez, as cartas de amor de Fernando Pessoa e de Ofélia Queiroz em edição conjunta.

As Regras da Cortesia, de Amor Towles

Elisa: "Devorei este livro! Passa-se nos anos 30/40 em Nova Iorque. Enquanto o lia sentia-me a personagem principal, a forma como está escrito transportou-me para essa altura e fez-me acreditar que estava a vivê-lo.

Onde: O livro de Amor Towles pode ser adquirido nas livrarias. As Regras da Cortesia é descrito como "uma nostálgica revisitação da eufórica Nova Iorque dos anos 30", uma cidade a recuperar da grande depressão com banhos de champanhe, festas e cocktails.

Um Gentleman em Moscovo, de Amor Towles

Elisa: "O primeiro livro que li do Amor Towles e que também me cativou desde a primeira página. A história passa-se toda num hotel, sendo que o personagem principal está lá exilado".

Onde: Editado em 2017, o livro está à venda nas livrarias portuguesas. Na narrativa, por causa de um poema, um tribunal bolchevique condena o conde Aleksandr Rostov a prisão domiciliária.

22, A MILLION, de Bon Iver

Elisa: "22, A Million", dos Bon Iver, é um álbum que me leva para outra dimensão, deixa-me inspirada e criativa, algo que precisei nesta altura. Para além disso traz paz interior".

Onde: "22, A Million" é o terceiro álbum de estúdio da banda Bon Iver, e pode ser ouvido em todos os serviços de streaming de música. A edição física também se encontra à venda nas lojas.

Abbey Road (Super Deluxe Edition), dos Beatles

Elisa: "Não é segredo nenhum que a minha banda favorita são os Beatles, por isso podia encher as sugestões só com álbuns deles, mas decidi escolher apenas um e escolhi esta edição da Abbey Road que conta com as gravações não divulgadas, vários takes e versões diferentes das músicas".

Onde: A edição especial dos temas dos The Beatles pode ser ouvida nos serviços de streaming de música.

Blossom Dearie, de Blossom Dearie

Elisa: Blossom Dearie é uma das minhas cantoras de jazz favoritas, por ter uma personalidade forte enquanto canta e isso nota-se nas gravações.

Onde: O álbum homónimo da cantora norte-americana Blossom Dearie pode ser ouvido nos serviços de streaming, onde também pode conhecer toda a sua discografia.

Playlist Welcome To My Mind

Elisa: "Para mim, é complicado escolher álbuns, porque é raro gostar de todas as músicas de um álbum. Por isso, partilho uma playlist da minha autoria, que conta com vários estilos diferentes e assim conseguem ter uma perceção do que é a minha mente.

Onde: A playlist criada por Elisa está disponível no Spotify e conta com três horas e 21 minutos de canções. Ouça e siga aqui a lista de reprodução.