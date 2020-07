The War on Drugs - Under the Pressure

Saul Davies: "The War on Drugs: a melhor banda dos últimos 10 anos, a tocar a sua segunda melhor canção".

Onde: A atuação da banda The War on Drugs no festival VPRO pode ser vista no Youtube. O ponto alto do concerto, para Saul Davies, também está disponível na plataforma - veja aqui.

Pink Floyd - "Echoes" (Pompeii)

Saul Davies: "Os Pink Floyd, a maior banda da história... a fazer história que ofusca tudo o que os artistas de música contemporâneos fazem... genial, hardcore, majestoso, vibrante".

Onde: A atuação dos Pink Floyd em Pompeii, em outubro de 1971, está disponível online - veja aqui.

2001: Odisseia no Espaço

Saul Davies: "O melhor momento de Kubrick com o argumento de Arthur C. Clarke. No céu da Ficção Científica! E no Inferno..."

Onde: O filme de ficção científica de 1968 está disponível em DVD e Blu-Ray. "2001: Odisseia no Espaço" é um dos mais incontornáveis filmes de ficção científica, revolucionário na sua época e que é ainda hoje considerado um dos mais influentes filmes da história.

ELECTRIC - A VIRTUAL REALITY EXHIBITION (Serralves)

Saul Davies: "Uma exposição de arte em VR que explora todas as possibilidades da realidade virtual. Um dia, talvez, devido à necessidade de reduzirmos as nossas viagens devido à pandemia da COVID-19 ou porque os governos passem a levar a sério a questão das emissões de carbono, visitaremos virtualmente as Pirâmides egípcias, Stonehenge, a Torre Eiffel... acompanhado por cheiro, sabor e toque. O futuro é agora".

Onde: "Electric" é uma exposição de realidade virtual, comissariada por Daniel Birnbaum e organizada pela Acute Art, e pode ser vista em Serralves, no Porto. Pode consultar todas as informações no site da Fundação.

Wrong Way Up - Brian Eno & John Cale

Saul Davies: "Um dos meus discos preferidos, que junta Brian Eno e John Cale, e que nos dá muita esperança e luz. Magnífica".

Onde: O álbum lançado em 1990 está disponível em todos os serviços de streaming de música online (ouvir no Spotify). "Wrong Way Up" conta com 10 temas.

Glasgow 1967: The Lisbon Lions

Saul Davies: "Este documentário é, de certa forma, o melhor sobre futebol que já vi. É sobre Glasgow, a Escócia, a pobreza e Portugal... sobre os 'Leões de Lisboa'. Se quiserem saber porque é que os fãs de futebol adoram este jogo, é ver..."

Onde: The Lisbon Lions ("Os Leões de Lisboa") foi o nome dado à equipa do Celtic de Glasgow que conquistou a a Liga dos Campeões no Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa, em 1967, derrotando a equipa do Inter de Milão. O documentário centrado na odisseia da equipa pode ser visto no Youtube - ver aqui.

Jan Blomqvist (live) - Burning Man 2019

Saul Davies: "Burning Man está repleto de idiotas privilegiados, mas o que sai deste palco é magia pura. Jan Blomqvist a fazer algo bonito e sereno. Perfeito para uma véspera de verão..."

Onde: A atuação de Jan Blomqvist na edição de 2019 do festival Burning Man pode ser vista online e gratuitamente, no Youtube - veja aqui o vídeo.

A Boca Pobre

Saul Davies: "'A Boca Pobre', livro de Flann O'Brien, é engraçado e desesperado. É um conto louco que pode fazer rir ou chorar em público".

Onde: O livro de Flann O'Brien - um dos muitos pseudónimos de Brian O’Nolan - está à venda online nas principais lojas.

Reportagem: Manchester United 1-1 FC Porto

Saul Davies: "Só para lembrar porque é que José [Mourinho] passou de homem... para o 'The Boss'. Adoro ver isto - este vídeo tem todo o drama e a paixão que o futebol nos dá".

Onde: A reportagem do jogo entre o Manchester United e FC Porto pode ser vista no Youtube - veja aqui.