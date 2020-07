Zé Manel: "A actuação acústica do tema 'Palomino', do álbum 'Bones + Longing'. A irlandesa Gemma é de uma sensibilidade lírica atroz e deixa-me sempre numa meditação muito feliz".

Onde: O vídeo da atuação de Gemma pode ser visto no Youtube - veja aqui o vídeo.

Fiona Apple - Fetch the bolt cutters

Zé Manel: "O novo álbum de Fiona Apple é absolutamente imperdível. Quanto a mim um dos grandes génios da música a regressar em grande forma para mais um disco ímpar, num nível de competição que só existe consigo mesma".

Onde: "Fetch the bolt cutters", o mais recente álbum de Fiona Apple, encontra-se disponível em todos os serviços de streaming de música - pode ouvir o disco Spotify, por exemplo.

Land of Talk - It’s Okay

Zé Manel: "Nomeada para vídeo do ano em 2010, esta obra musical e visual é encantadora e intrigante ao mesmo tempo, de uma atmosfera crua e delicada".

Onde: O vídeo de "It's Okay", da banda Land of Talk, está disponível no Youtube - veja aqui.

When They See Us

Zé Manel: "Disponível na Netflix, a história baseada em factos reais de cinco jovens presos injustamente por um crime que não cometeram e o impacto dessa decisão mas suas vidas. Inquietante e revelador das inúmeras falhas existentes no sistema e do racismo que ainda hoje discutimos".

Onde: Baseada numa história que abalou os Estados Unidos, "When They See Us" relata o caso verídico de cinco adolescentes negros, conhecidos como os "Central Park Five", que foram condenados por um crime de violação que não cometeram. A primeira temporada de quatro episódios pode ser vista na Netflxi.

Sailor Moon

Zé Manel: "Nada melhor do que regressar aos 90 e à nossa infância com uma revisão da série anime mais exótica de sempre. Muito passível de diversas paródias disponíveis, percebemos agora, de uma perspectiva trintona que já eram suficientemente hilariantes na versão original".

Onde: As primeiras três temporadas da série dos anos 1990 está disponíveis gratuitamente no Youtube - veja aqui.

Afonso Cabral - Sussurro

Zé Manel: "O tema 'Sussuro' do disco de estreia de Afonso Cabral, dos You can’t win Charlie Brown, 'Morada'. Uma música que nos leva numa viagem muito bem desenhada pelos estados de espírito. Ouvi vezes sem conta".

Onde: O disco e o single de Anfoso Cabral está disponível nos serviços de streaming de música e no Youtube - ouça, por exemplo, no Spotify.

Cristina Branco - Eva

Zé Manel: "O novo disco de Cristina Branco, que numa simplicidade sublime eleva a boa música e composição portuguesa a outros patamares".

Onde: O álbum "Eva", de Cristina Branco, está à vendas nas lojas e disponível nos serviços de streaming de música - ouça aqui (Spotify).

A Minha Mãe é uma Peça

Zé Manel: "Já podem assistir aos três filmes completos de 'A minha Mãe é uma peça', do humorista brasileiro Paulo Gustavo, no YouTube. Impossível perder as aventuras de Dona Hermínia, baseadas na mãe do protagonista".

Onde: Os três filmes de Paulo Gustavo podem ser vistos online, no Youtube - veja aqui.

"As Cinzas de Angela", de Frank McCourt

Zé Manel: "Um livro sobre nostalgia e sobre regressarmos à infância e à construção dos nossos pilares, estruturado com delicadeza e minúcia nas palavras do autor".

Onde: Editado em 1999, as Cinzas de Angela", de Frank McCourt, encontra-se à venda nas principais livrarias.

Vis à Vis - El Oasis

Zé Manel: "O spin-off da série espanhola, acompanhando a relação tortuosa de Zulema e Macarena fora da prisão, encerrando o destino de personagens icónicas com diversas viagens no tempo entre o passado e o futuro e com o reaparecimento de alguns favoritos. Dá para chorar e tudo".

Onde: "Vis à Vis - El Oasis", também considera a quinta temporada da série, ainda não chegou ao catalogo português da Netflix. A estreia deverá acontecer nos próximos meses.