2ManyDjs e Tiga são as mais recentes confirmações no cartaz da primeira edição do MEO Kalorama, anunciou a organização do festival esta quinta-feira, 18 de agosto. Os horários dos espetáculos nos palcos MEO, Colina e Futura também foram divulgados.

A dupla belga e o DJ canadiano vão partilhar o palco MEO a 1 de setembro, a partir das 22h10. Além desta novidade, foi anunciada a atuação de vários artistas da comunidade local com a curadoria Chelas É o Sítio.

O MEO Kalorama decorre entre 1 e 3 de setembro e os bilhetes diários para o dia 2 de setembro estão perto de esgotar, acrescenta a organização em comunicado.

Os bilhetes gerais para o festival que tem como cabeças de cartaz os Chemical Brothers, Arctic Monkeys e Nick Cave & The Bad Seeds podem ser adquiridos em seetickets.pt, no site oficial do festival www.meokalorama.pt e nas lojas MEO. O passe, que dá acesso aos 3 dias do festival, custa 145 euros e o bilhete diário 61 euros. A ambos acrescem as taxas de serviço aplicadas pelos pontos de venda.

"O MEO Kalorama está em linha com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Pretende dessa forma incentivar as suas equipas, os artistas, o público e os parceiros a começarem desde já, na primeira edição do festival, a construir o seu legado futuro, comprometendo-se com as práticas de sustentabilidade, inovação e inclusão que determinam novos comportamentos", pode ler-se ainda no comunicado.