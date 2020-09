Na 10.ª edição, o evento que decorre anualmente no Centro Comercial Colombo pretende criar este prémio para realizar uma grande exposição com os outros trabalhos finalistas.

As candidaturas ao Prémio A Arte Chegou ao Colombo podem ser realizadas, entre o dia 1 e 30 de outubro, no site www.colombo.pt/artecolombo/, com a apresentação de uma obra de arte original, dedicada ao tema “O Impacto da pandemia de COVID-19”.

As obras de arte vão ser avaliadas por um Júri constituído pelos representantes dos parceiros do Prémio: a Fundação Arpad-Szenes Vieira da Silva, a Fundação D. Luís I, o Museu Coleção Berardo, o Museu Nacional de Arte Antiga e, ainda, um representante da Sonae Sierra.