"Quiçá", uma versão do tema da cantora e compositora LaBaq, é o novo single de A Banda Mais Bonita da Cidade. A canção e o videoclip foram lançados a 1 de janeiro e estão disponíveis em todos os serviços de streaming de música.

"Lançamos este vídeo agora para começar o ano com esta música da LaBaq, que é quase uma oração, numa versão desaglomerada só com a gente", explicou a banda brasileira nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo de "Quiçá".

A Banda Mais Bonita da Cidade é conhecida por temas como "Oração", "Se Eu Corro" e "Uma Atriz".

Letra:

A gente devia parar todo dia e ver o pôr do sol

E a gente saía correndo de alegria

Só de ter dez minutos mais com quem a gente ama

Que fosse mais bike que carro

Mais abraço que esbarro

Mais horas de colchão

Cada tartaruga chegasse no mar

E cada bicho encontrasse um lar

E toda mãe pudesse ser muito mãe

E dizer mais sim do que não

E que não faltasse pão

E fosse lindo de ver o rio Tietê

Fosse um medo pequeno

Tivesse um amor tão sereno

Ser feliz até o ultimo fio de cabelo

E se for caso de ser indeciso

Abre um riso que de dor já chega a do mundo

Que fosse mais bike que carro

Mais abraço que esbarro

Mais horas de colchão

Cada tartaruga chegasse no mar

E cada bicho encontrasse um lar

E todo pai fosse sim, muito pai

E dizer mais sim do que não

E que não faltasse pão

E fosse de lindo de ver o rio Tietê

Fosse um medo pequeno

Tivesse um amor tão sereno

Ser feliz até o ultimo fio de cabelo

E se for caso de ser indeciso

Abre um riso que de dor já chega a do mundo

Que de dor já chega a do mundo

Que de dor já chega a do mundo, amor