Nadine, Sara Afonso, Fábia Maia, Karetus & Romeu Bairos, Valéria, IAN, IRMA, MEMA., Pedro Gonçalves, Miguel Marôco, The Black Mamba, Carolina Deslandes, Da Chic, Joana Alegre, Graciela, NEEV, Eu.Clides, Tainá, Ariana e Ana Tereza vão subir ao palco do Festival da Canção 2021, anunciou a RTP em conferência de imprensa virtual durante a tarde desta quarta-feira, dia 20 de janeiro. as semifinais do concurso decorrerão nos dias 20 e 27 de fevereiro, e a final no a 6 de março.

"Todas as canções estão, a partir de hoje, disponíveis em lyric vídeos para ver e escutar no sítio e no YouTube do Festival da Canção", adianta a RTP - ouça aqui os temas.

A conferência virtual foi conduzida por Inês Lopes Gonçalves. Os 20 autores que participam este ano no concurso participaram via Zoom no evento online da RTP.

Anne Victorino D’Almeida, Carolina Deslandes, Da Chick, Fábia Maia, Filipe Melo, Hélder Moutinho, Ian, Irma, Joana Alegre, João Vieira, Karetus, Neev, Pedro Da Linha, Stereossauro, Tainá, Tatanka, Virgul e Viviane foram os artistas convidados a compor canções pela estação pública.

Os dois compositores escolhidos através de concurso são Miguel Marôco e Pedro Gonçalves. "Este ano, tivemos mais de 690 candidaturas para participar no Festival da Canção", revelou a apresentadora no arranque da conferência de imprensa virtual.

A primeira semi-final será apresentada por Jorge Gabriel e Sónia Araújo e a segunda ronda será conduzida por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato. Filomena Cautela e Vasco Palmeirim serão os anfitriões da final do concurso da RTP1. Já Inês Lopes Gonçalves vai conduzir a emissão a partir dos bastidores, na Green Room.

“O Festival da Canção de 2021 contará com 20 canções a concurso. Dessas, 18 resultam de convites diretos da RTP, uma vez mais tendo em conta a representação da diversidade de géneros musicais e artistas com obra pública. A novidade está nas restantes entradas, com a seleção de dois autores através da livre submissão de canções. A RTP registou, este ano, a maior participação de sempre neste formato de submissão, com 693 contribuições de maquetes via email”, refere a estação pública num comunicado.

O modelo do Festival da Canção é semelhante ao dos anos anteriores, envolvendo duas semifinais e uma final. As semifinais terão lugar nos dias 20 e 27 de fevereiro e a final está agendada para 6 de março. Todos os programas serão realizados em estúdio.

"Quando, há quase um ano, Elisa e a compositora da canção, Marta Carvalho, se juntaram no palco do Coliseu Comendador Roldão Almeida (em Elvas) para cantar uma vez mais 'Medo de Sentir', que tinha acabado de vencer o Festival da Canção 2020, nenhum de nós imaginava o que o futuro nos guardava. O cancelamento, inédito, da edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção, obrigou a EBU a repensar regras que, agora, permitam encarar com outra confiança a realização do concurso em 2021. Há vários cenários em função das medidas que a saúde pública possa levantar. E com essa certeza em mãos, a RTP avança para a realização do Festival da Canção 2021, cujo vencedor representará Portugal em maio em Roterdão", recorda a RTP.

Semifinal 1 - 20 de fevereiro

Nadine - "Cheguei Aqui" (Anne Victorino d'Almeida)

Fábia Maia - "Dia Lindo" (Fábia Maia)

Sara Afonso - "Contramão" (Filipe Melo)

Valéria - "Na Mais Profunda Saudade" (Helder Moutinho)

IAN - "Mundo" (IAN)

Irma - "Livros" (Irma)

Karetus & Romeu Bairos - "Saudade" (Karetus)

Miguel Marôco - "Girassol" (Miguel Marôco)

Mema - "Claro Como Água" (Stereossauro)

The Black Mamba - "Love Is On My Side" (Tatanka)

Semifinal 2 - 27 de fevereiro

Carolina Deslandes - "Por Um Triz" (Carolina Deslandes)

Da Chick - "I Got Music" (Da Chick)

Joana Alegre - "Joana Do Mar" (Joana Alegre)

Graciela - "A Vida Sem Acontecer" (João Vieira)

NEEV - "Dancing In The Stars" (Neev)

Eu.Clides - "Volte-Face" (Pedro da Linha)

Pedro Gonçalves - "Não Vou Ficar" (Pedro Gonçalves)

Tainá - "Jasmim" (Tainá)

Ariana - "Mundo Melhor" (Virgul)

Ana Tereza - "Com Um Abraço" (Viviane)