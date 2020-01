Bárbara Tinoco, Blasted Mechanism, Cláudio Frank, Dub.Io feat. +351, Elisa, Elisa Rodrigues, Filipe Sambado, Ian Mucznick, J. Jazz, Jimmy P., Judas, Kady, Luiz Caracol & Gus Liberdade,MEERA, Tomás Luzia e Throes + The Shine vão ser os músicos que vão tentar representar Portugal na edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção, anunciou a RTP na manhã desta quarta-feira, dia 15 de janeiro.

António Avelar Pinho, Blasted Mechanism, Cláudio Frank ("Masterclass"), Dino D'Santiago, Dúbio feat. +351 (Seleção Aberta), Elisa Rodrigues, Filipe Sambado, Hélio Morais, Jimmy P, João Cabrita, Marta Carvalho, Meera, Pedro Jóia, Rui Pregal da Cunha, Throes + The Shine e Tiago Nacarato foram os compositores escolhidos para criarem os temas a concurso na edição de 2020 do Festival da Canção.

O anúncio dos compositores foi feito em de novembro de 2019, pela RTP. "A edição de 2020 do Festival da Canção retoma o modelo dos anos anteriores e contará com 16 canções a concurso. 14 resultam de convites diretos da RTP, uma vez mais tendo em conta a representação da diversidade de géneros musicais que tem sido aplicada desde que foi posta em prática uma remodelação do formato após um ano de pausa verificado em 2016", explicou o canal.

O Coliseu Comendador Rondão Almeida, em Elvas, vai acolher final do Festival da Canção 2020. A primeira semifinal será conduzida por Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel, no dia 22 de fevereiro. Já a segunda gala, no dia 29, será apresentada por Sónia Araújo e José Carlos Malato.

A final, em Elvas, será conduzida por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. Inês Lopes Gonçalves irá estar nas três cerimónias, a partir da green room.

Conheça as 16 canções deste ano:

Autor: António Avelar de Pinho

Intérprete: Luiz Caracol e Gus Liberdade

Título: Dói-me o País

Música: Luiz Caracol

Letra: António Avelar de Pinho

OUVIR CANÇÃO

Autor: Blasted

Intérprete: Blasted

Título: Rebellion

Música Blasted, Stego, Guerra

Letra: Blasted, Stego, Guerra

OUVIR CANÇÃO

Autor: Cláudio Frank

Intérprete: Cláudio Frank

Título: Quero-te Abraçar

Música: Cláudio Frank

Letra: Cláudio Frank

OUVIR CANÇÃO

Autor: Dino D’ Santiago

Intérprete: Kady

Título: Diz Só

Música: Dino D’ Santiago

Letra: Kalaf Epalanga

OUVIR CANÇÃO

Autor: Dubio feat. +351

Intérprete: Dubio feat. +351

Título: Cegueira

Música: Rui Azevedo, Pedro Azevedo

Letra: Hugo Azevedo

OUVIR CANÇÃO

Autor: Elisa Rodrigues

Intérprete: Elisa Rodrigues

Título: Não Voltes Mais

Música: Elisa Rodrigues

Letra: Elisa Rodrigues

OUVIR CANÇÃO

Autor: Filipe Sambado

Intérprete: Filipe Sambado

Título: Gerbera Amarela do Sul

Música: Filipe Sambado

Letra: Filipe Sambado

OUVIR CANÇÃO

Autor: Hélio Morais

Intérprete: Judas

Título: Cubismo Enviesado

Música: Hélio Morais

Letra: Hélio Morais

OUVIR CANÇÃO

Autor: Jimmy P

Intérprete: Jimmy P

Título: Abensonhado

Música: Jimmy P

Letra: Jimmy P

OUVIR CANÇÃO

Autor: João Cabrita

Intérprete: Ian Mucznik

Título: O Dia de Amanhã

Música: João Cabrita

Letra: Ian Mucznik

OUVIR CANÇÃO

Autor: Marta Carvalho

Intérprete: Elisa

Título: Medo de Sentir

Música: Marta Carvalho

Letra: Marta Carvalho

OUVIR CANÇÃO

Autor: MEERA

Intérprete: MEERA

Título: Copo de Gin

Música: MEERA

Letra: MEERA, Isaura, João Bota

OUVIR CANÇÃO

Autor: Pedro Jóia

Intérprete: Tomás Luzia

Título: Mais Real Que O Amor

Música: Pedro Jóia

Letra: Tiago Torres da Silva

OUVIR CANÇÃO

Autor: Rui Pregal da Cunha

Intérprete: JJaZZ

Título: Agora

Música: Rui Pregal da Cunha

Letra: Rui Pregal da Cunha

OUVIR CANÇÃO

Autor: Throes + The Shine

Intérprete: Throes + The Shine

Título: Movimento

Música: Throes + The Shine

Letra: Throes + The Shine

OUVIR CANÇÃO

Autor: Tiago Nacarato

Intérprete: Bárbara Tinoco

Título: Passe-Partout

Música: Tiago Nacarato

Letra: Tiago Nacarato

OUVIR CANÇÃO