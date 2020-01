O Coliseu Comendador Rondão Almeida, em Elvas, vai acolher final do Festival da Canção 2020. A gala onde será escolhido o artista que irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2019 está marcada para o dia 7 de março. Já as semifinais estão marcadas para os dias 22 e 29 de fevereiro nas instalações da RTP, em Lisboa.

A primeira semifinal será conduzida por Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel, no dia 22 de fevereiro. Já a segunda gala, no dia 29, será apresentada por Sónia Araújo e José Carlos Malato.

A final, em Elvas, será conduzida por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. Inês Lopes Gonçalves irá estar nas três cerimónias, a partir da green room.

No ano passado, a final realizou-se na Portimão Arena, no Algarve. "Há 30 anos que o festival não saia de Lisboa e fizemos bem em Guimarães (2018), fizemos bem em Portimão (2018) e vamos fazer bem em Elvas", frisou Gonçalo Reis em conferência de imprensa, frisando que o Festival da Canção tem-se reinventado nos últimos anos.

Bárbara Tinoco, Blasted Mechanism, Cláudio Frank, Dub.Io feat. +351, Elisa, Elisa Rodrigues, Filipe Sambado, Ian Mucznick, J. Jazz, Jimmy P., Judas, Kady, Luiz Caracol & Gus Liberdade,MEERA, Tomás Luzia e Throes + The Shine vão ser os músicos que vão tentar representar Portugal na edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção, anunciou a RTP na manhã desta quarta-feira, dia 15 de janeiro.

Na Apple Music, foi disponibilizada uma playlist com as canções a concurso - ouça aqui.

António Avelar Pinho, Blasted Mechanism, Cláudio Frank ("Masterclass"), Dino D'Santiago, Dúbio feat. +351 (Seleção Aberta), Elisa Rodrigues, Filipe Sambado, Hélio Morais, Jimmy P, João Cabrita, Marta Carvalho, Meera, Pedro Jóia, Rui Pregal da Cunha, Throes + The Shine e Tiago Nacarato foram os compositores escolhidos para criarem os temas a concurso na edição de 2020 do Festival da Canção.

O anúncio dos compositores foi feito em de novembro de 2019, pela RTP. "A edição de 2020 do Festival da Canção retoma o modelo dos anos anteriores e contará com 16 canções a concurso. 14 resultam de convites diretos da RTP, uma vez mais tendo em conta a representação da diversidade de géneros musicais que tem sido aplicada desde que foi posta em prática uma remodelação do formato após um ano de pausa verificado em 2016", explicou o canal.