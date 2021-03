Carolina Deslandes é uma das finalistas do Festival da Canção RTP - o vencedor, que irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Roterdão, é escolhido no próximo sábado, dia 6 de março. Entre os preparativos para a emissão, a cantora gravou uma versão acústica do seu tema.

No vídeo publicado nas redes sociais, sentada no chão da sua sala de estar e acompanhada por Diogo Clemente, a artista interpreta "Por Um Triz".

"Serve este post para dizer que as votações já estão abertas e o meu número é o 760 30 31 05. Votem se puderem, isto é um concurso e não quero ninguém apertado por causa disto. Se puderem e se esta for a vossa favorita, fico muito agradecida. Até sábado", escreveu a cantora.

Veja o vídeo: