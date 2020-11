Apesar de todas as dificuldades devido á pandemia de COVID-19, vários artistas jogaram todas as fichas que tinha previstas e lançaram os seus álbuns ao longo dos últimos meses. Esta terça-feira, dia 23 de novembro, Dua Lipa, Lauren Daigle, Gayle King e companhia anunciaram os nomeados para a 63.ª edição dos Grammy Awards.

Melhor Novo Artista

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Canção do Ano

"Black Parade" — Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim "Kaydence" Krysiuk & Rickie "Caso" Tice (Beyoncé)

"The Box" — Samuel Gloade & Rodrick Moore

"Cardigan" — Aaron Dessner & Taylor Swift

"Circles" — Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post & Billy Walsh (Post Malone)

"Don't Start Now" — Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren

"I Can't Breathe" — Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas

"If The World Was Ending" — Julia Michaels & JP Saxe

Gravação do Ano

"Black Parade" — Beyoncé

"Colors" — Black Pumas

"Rockstar" — DaBaby Featuring Roddy Ricch

"Say So" — Doja Cat

"Everything I Wanted" — Billie Eilish

"Don't Start Now" — Dua Lipa

"Circles" — Post Malone

"Savage" — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Álbum do Ano

Chilombo — Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition) — Black Pumas

Everyday Life — Coldplay

Djesse Vol. 3 — Jacob Collier

Women In Music Pt. III — Haim

Future Nostalgia — Dua Lipa

Hollywood's Bleeding — Post Malone

Folklore — Taylor Swift

Melhor Álbum Pop Vocal

Changes — Justin Bieber

Chromatica — Lady Gaga

Future Nostalgia — Dua Lipa

Fine Line — Harry Styles

Folklore — Taylor Swift

Melhor Atuação Pop a Solo

“Yummy” – Justin Bieber“Say So” – Doja Cat

“Everything I Wanted” – Billie Eilish

“Don’t Start Now” – Dua Lipa

“Watermelon Sugar” – Harry Styles

“Cardigan” – Taylor Swift

Melhor Atuação Pop em Duo ou Grupo

"Un Dia (One Day)" — J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

"Intentions" — Justin Bieber Featuring Quavo

"Dynamite" — BTS

"Rain On Me" — Lady Gaga with Ariana Grande

"Exile" — Taylor Swift Featuring Bon Iver

Melhor Álbum Rap

Black Habits — D Smoke

Alfredo — Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony — Jay Electronica

King’s Disease — Nas

The Allegory — Royce Da 5’9”

Melhor Atução Rap

"Deep Reverence" — Big Sean Featuring Nipsey Hussle

"Bop" — DaBaby

"What's Poppin" — Jack Harlow

"The Bigger Picture" — Lil Baby

"Savage" — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

"Dior" — Pop Smoke

Melhor Álbum de Música Eletrónica / Dance

Kick I — Arca

Planet's Mad — Baauer

Energy — Disclosure

Bubba — Kaytranada

Good Faith — Madeon

Melhor Álbum R&B

Happy 2 Be Here — Ant Clemons

Take Time — Giveon

To Feel Love/d — Luke James

Bigger Love — John Legend

All Rise — Gregory Porter

Melhor Atuação R&B

“Lightning & Thunder” — Jhene Aiko feat. John Legend

“Black Parade” — Beyoncé

“All I Need” — Jacob Collier feat. Mahalia & Ty Dolla $ign

“Goat Head” — Brittany Howard

“See Me” — Emily King

Melhor Álbum de Rock

A Hero’s Death — Fontaines D.C.

Kiwanuka — Michael Kiwanuka

Daylight — Grace Potter

Sound & Fury — Sturgill Simpson

The New Abnormal — The Strokes

Melhor Atuação Rock

"Shameika" — Fiona Apple

"Not" — Big Thief

"Kyoto" — Phoebe Bridgers

"The Steps" — HAIM

"Stay High" — Brittany Howard

"Daylight" — Grace Potter

Melhor Álbum de Música Alternativa

Fetch the Bolt Cutters — Fiona Apple

Hyperspace — Beck

Punisher — Phoebe Bridgers

Jaime — Brittany Howard

The Slow Rush — Tame Impala

Melhor Álbum Latino Pop/ Urbano

YHLQMDLG — Bad Bunny

Por Primera Vez — Camilo

Mesa Para Dos — Kany García

Pausa — Ricky Martin

3:33 — Debi Nova

Melhor Filme de Música

Beastie Boys Story — Beastie Boys

Black Is King — Beyoncé

We Are Freestyle Love Supreme — Freestyle Love Supreme

Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice — Linda Ronstadt

That Little Ol' Band From Texas — ZZ Top

Produtor do Ano (não clássico)

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt

Trevor Noah vai apresentar a cerimónia

Trevor Noah foi escolhido para apresentar a 63.ª edição dos Grammy Awards. A cerimónia de entrega de prémios está marcada para o dia 31 de janeiro de 2021, anunciou a Recording Academy esta terça-feira, dia 24 de novembro.

Em tom de brincadeira, o apresentador confessou estar feliz por ir apresentar a gala, apesar de estar "desapontado" com o facto de não ser escolhido para atuar e por "não estar nomeado para o prémio de Melhor Álbum Pop".

"Sou a melhor pessoa para dar um ombro a todos os artistas incríveis que não vão ganhar na noite porque também sinto a dor de não ganhar um prémio", brincou Trevor Noah, em comunicado.