De acordo com a lista de nomeados, divulgada hoje, a cantora Maria Mendes está indicada para o Grammy de Melhores Arranjos, Instrumentais e Vocais, com o tema "Asas Fechadas", de Amália Rodrigues, que gravou no álbum "Close to me", com John Beasley e a Metropole Orkest da Holanda, lançado em outubro de 2019.

Foi com este mesmo tema que Maria Mendes e John Beasley estiveram nomeados este ano para os Grammy Latino, sem que tenham conquistado o prémio na sua categoria.

"Close to me" é o terceiro disco da cantora portuguesa, radicada há mais de uma década na Holanda, e o primeiro totalmente cantado em português.

Em entrevista à agência Lusa, quando o álbum saiu, Maria Mendes recordou que a ideia de "pegar no fado e no folclore português, e tê-los como ponto de partida para um conceito criativo musical mais moderno e mais conceptual", surgiu na sequência de um convite para integrar as festividades do Dia do Jazz, em Roterdão.

“Pediram-me que pegasse num tema folclórico holandês, de Roterdão, e desse uma reviravolta para jazz e eu decidi fazer uma composição mais longa, adaptando o ‘Barco Negro’ juntamente com esse tema holandês”, recordou.

Entre os 11 temas que compõem o álbum há adaptações de alguns fados "menos conhecidos", como "Asas Fechadas", de Amália - agora nomeado para os Grammy Latinos - , e outros "um bocadinho mais óbvios", como "Foi Deus" e "Tudo isto é fado", da mesma fadista.

Além de Maria Mendes e do trio que a acompanha há cerca de dez anos, o disco conta com a participação da Metropole Orkest, orquestra holandesa de jazz sinfónico.

Beyoncé na frente da corrida

Apesar de todas as dificuldades devido à pandemia de COVID-19, vários artistas jogaram todas as fichas que tinha previstas e lançaram os seus álbuns ao longo dos últimos meses. Esta terça-feira, dia 23 de novembro, Dua Lipa, Lauren Daigle, Gayle King e companhia anunciaram os nomeados para a 63.ª edição dos Grammy Awards.

Beyoncé segue na frente da corrida com nove nomeações. A artista concorre, por exemplo, ao prémio de Canção do Ano, Gravação do Ano, Melhor Canção Rap ou de Melhor Atuação R&B. A liderança conquistada pela cantora norte-americana surpreendo tudo e todos, já quem em 2020 não lançou nenhum álbum - as colaborações, um single e o lançamento da longa-metragem no Disney+ garantiram as nomeações à artista.

