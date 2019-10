Tay, Profjam, Plutónio, Fernando Daniel e David Carreira são os nomeados para o galardão Best Portuguese Act dos MTV Europe Music Awards 2019. Esta é a 26ª edição dos prémios da MTV, tendo categorias regionais por cada país onde o canal de televisão é transmitido e cuja escolha do vencedor é feita online.

Antes de ser conhecido o vencedor, Fernando Daniel conversou com o SAPO Mag sobre a nomeação.

SAPO Mag: Quando começaste a dar os primeiros passos na música, alguma vez sonhaste que irias estar nomeado para os MTV EMAs?

Fernando Daniel: Sou muito sonhador! Não nego que já sonhei ter um prémio destes. Agora está mais perto de acontecer e espero realmente que aconteça. Para além de realizar um sonho é também um privilegio possuir um prémio destes.

SAPO Mag: Como reagiste quando soubeste que estavas na corrida para um MTV EMA?

Fernando Daniel: Fiquei radiante, aliás comecei logo a imaginar-me com o prémio e a discursar. Claro que mantenho os pés assentes na terra e sei que isso pode não acontecer. Se não acontecer, óbvio que ficarei um bocado triste, mas há mais anos para trabalhar e com isso poder ser nomeado.

SAPO Mag: Se tivesses de escrever um discurso de campanha, para convencer o público a votar em ti, o que dirias?

Fernando Daniel: Este prémio não é só meu! É de todos os que me apoiam incansavelmente todos os dias desde que tudo começou, desde que apareci pela primeira vez num programa de televisão até que comecei a lançar as minhas próprias músicas e que me deram a possibilidade de lutar por este prémio.

Esta nomeação deixa-me muito feliz e orgulhoso. Espero poder vencer este prémio, o nosso prémio. Não deixem de votar e vamos todos deixar uma marca positiva e para sempre lembrada na minha carreira, o dia em que venci pela primeira vez um prémio internacional. Obrigado pelo vosso voto!

Pode votar aqui.