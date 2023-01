Estreada em setembro de 2022, a peça esgotou a récita no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, e todas as realizadas naquele teatro na Praça de Espanha, obrigando à realização de mais duas sessões, segundo A Comuna.

Com direção de Hugo Franco, tradução de Luiza Neto Jorge e dramaturgia de Cristina Buero, a peça assinalou o regresso do encenador, diretor e cofundador da Comuna, João Mota como ator, ao fim de mais de vinte anos, na interpretação da personagem que dá nome à peça.

A interpretar o único texto escrito em prosa por Lorca, em 1936, e finalizado trinta dias antes de este ter sido morto pelas forças falangistas, estão também Carlos Paulo, João Grosso, Francisco Pereira de Almeida, Gonçalo Botelho, Luís Garcia, Miguel Sermão e Rogério Vale.

No ano em que assinala o 50.º aniversário do Teatro da Comuna, a peça vai estar em cena, com lotação reduzida, até 26 de fevereiro, com espetáculos à quarta e quinta-feira, às 19h30, às sextas-feiras e ao sábado, às 21h00, e, ao domingo, às 16h00.