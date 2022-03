“A Casa da Praia” baseia-se na casa dos avós da atriz Anabela Almeida, em Moçambique, situada a 200 quilómetros de Nampula, na praia das Chocas, onde a família da criadora da peça e sua intérprete passava os fins de semana, no início dos anos 1970.

Avós, pais, tios, primos e amigos reuniam-se, então, naquela casa, onde regressaram em 2019, dando mote a um espetáculo que recupera essa experiência pessoal e de como a passagem do tempo alterou as lembranças e os sentimentos de todos, segundo a companhia de teatro meia volta e depois à esquerda que produz o espetáculo com a galeria Zé dos Bois.

Com dramaturgia e criação conjunta de Alfredo Martins, a peça tem imagem de Catarina Braga, montagem vídeo de Jorge Jácome e consultoria e pesquisa de João Pedro George.

Está em cena nos dias 26 de março, 1 e 2 de abril, às 19h00, e nos dias 27 de março e 3 de abril, às 17h00.