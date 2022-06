A prova de que o funk e a música erudita podem caminhar juntos ficou materializado no trabalho desenvolvido pelo projeto Funk Orquestra, que deixou toda a gente a dançar no palco Music Valley durante o segundo dia de Rock in Rio Lisboa. O produtor Fábio Tabach, o DJ Phabio e o maestro Eder Paolozzi conversaram com o SAPO Mag antes da atuação. Veja o vídeo.

