No arranque da carreira de Luan Santana, 11 de agosto de 2007 foi um dia marcante. "Foi no dia 11 de agosto de 2007, na pequena cidade de Bela Vista, que subi ao palco pela primeira vez. Na época, não cantava profissionalmente, nunca tinha gravado uma música em estúdio, mas fui contratado para este concerto devido ao sucesso que fazia nas rádios da região com a canção ‘Falando Sério’. A partir daí, a minha agenda começou a ser dividida entre os estudos e os concertos que começaram a ser marcados", conta.

Com dez anos de carreira enquanto músico profissional, Luan Santana já arrecadou mais de 65 prémios atribuídos, sendo também considerado pela revista Billboard como um dos artistas mais influentes do mundo nas redes sociais (Lista Social 50 da Billboard).

Com nove discos gravados, entre registos ao vivo e em estúdio, já conquistou, só em Portugal, a marca de seis discos de Platina e dois de Ouro - mundialmente vendeu mais de cinco milhões de discos e no Brasil é o artista que conquistou mais vezes o topo da tabela de airplay Hot 100 da Billboard brasileira.

"Os desafios são muitos. O início, em si, foi muito complicado. Mas vencemos", frisa Luan Santana. "Quando comecei, num mercado dominado por duplas, um jovem a cantar solo gerava desconfiança, mas provei que era possível consolidar-se e hoje vejo muitos a seguir o mesmo caminho.O reconhecimento está na alegria de poder ver crianças, jovens, adultos e idosos como público dos meus concertos. Todas as gerações", confessa.

Depois de vários concertos esgotados na Altice Arena, e Coliseu Porto, Luan Santana estreia-se em setembro em Braga. "Visitei Portugal pela primeira vez em 2012. Fiz um concerto no Porto e em Lisboa. Uma boa memória foi a visita que fiz a Fátima, ao Santuário de Fátima. Para agradecer todo o trabalho", recordou.

O concerto de setembro faz parte da digressão "Viva". "Este concerto faz parte da nova digressão 'Viva', que tem a mesma concepção do DVD, do cenário ao alinhamento. Procurámos ser o mais fiéis possíveis à atmosfera do DVD. Reunimos músicas do novo DVD, como 'Quando a Bad Bater', que lançámos no início do julho e que me surpreendeu", conta.

"Este concerto vai ser muito especial. Prezando pela concepção do DVD, a grandiosidade. Sem falar do alinhamento que une um misto de ritmos e canções que transitam entre romantismo e os sons mais dançantes, sem perder a minha essência. O público merece ver", garante.