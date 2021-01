VEJA TAMBÉM: À conversa com Ricardo Pereira: em "Amor de Quarentena", poderá receber mensagens do ator no seu WhatsApp

Jaime Lorente ("La Casa de Papel"), Mariana Ximenes e Benjamín Vicuña são três dos atores que já participaram em "Amor de Quarentena". A experiência audiovisual no WhatsApp, que junta atores e público através de mensagens de texto e voz, fotografias, vídeos ou até canções, chega agora a Portugal e conta com Cláudia Vieira, Ricardo Pereira, Rita Pereira e Reynaldo Gianecchini.

Os bilhetes já se encontram à venda por nove euros e a experiência dura 13 dias.

"Um antigo amor volta a procurar-te em tempos de isolamento. Ouves sua voz e a reconheces; de alguma maneira estranha, faz-te companhia. Todos os dias, recebes novas mensagens de voz e texto, algumas fotos, vídeos e canções, que são como pistas a seguir para revisitar um amor do passado. Tu escolhes a voz que te guiará nesta viagem", resume a organização na sinopse do projeto.

Como funciona "Amor de Quarentena"?

Ao comprar o bilhete para "Amor de Quarentena", o espectador escolhe com qual ator/atriz deseja vivenciar a experiência, partilhando alguns dados (nome, e-mail e telemóvel/Whatsapp). "É possível também comprar bilhetes para oferecer a alguém", explica a organização.

"Durante 13 dias seguidos e em diferentes horários, o espectador receberá as mensagens (de voz e texto, além de fotos, vídeos e músicas) desse amor do passado interpretado pelo artista escolhido no seu WhatsApp. É uma experiência única e, por isso, recomendamos não partilhar as mensagens e os arquivos recebidos. Além disso, parte da receita arrecadada será destinada ao Banco Alimentar Contra a Fome", acrescentam os criadores do projeto.