A 19.ª edição do festival literário LeV – Literatura em Viagem, em Matosinhos, chega ao fim este fim de semana. "Com mais de 1500 visitantes nos primeiros dias, o LeV antecipa mais um fim de semana repleto de descobertas literárias e culturais, em conversas que decorrem no Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos", destaca a organização em comunicado.

No sábado, dia 12 de abril, Ricardo Araújo Pereira e Jenny Kleeman vão estar à conversa a partir das 15h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos, sobre o livro "Robôs Sexuais e Carne Vegana".

No decorrer da tarde, seguem-se ainda duas conversas em tornos dos livros “Náufragos: uma baleia, uma jangada, uma história de amor” e “Mortes fabulosas dos antigos”. Na sessão das 18h00 – “Mulheres de Palavra” –, Sofi Oksanen, Inês Pedrosa e Teolinda Gersão, levantam diversas questões sobre o poder da literatura enquanto ato de resistência e mudança.

O penúltimo dia do LeV – Literatura em Viagem vai contar ainda, a partir das 22h00, com um concerto da banda portuguesa de rock alternativo Mundo Cão, no Teatro Municipal Constantino Nery.

A abrir a programação do último dia do LeV, com início às 15h00, a conversa “A Matéria da Ficção” junta Martim Sousa Tavares, Rita Redshoes e Mário Cláudio, com moderação de Mónica Guerreiro. Segue-se a sessão “Escrever com os pés” e, pelas 17h00, o evento promove um momento com Valter Hugo Mãe, que vai estar à conversa com Maria João Costa, da Renascença.