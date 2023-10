No passado dia 17 de outubro, o serviço de streaming Movistar Plus+ estreou um documentário sobre a vida e obra de David Bisbal. A produção marca os 40 anos de carreira do músico espanhol conhecido por temas como "Ave María", "Lloraré Las Penas" ou "Bulería".

Uma das cenas da produção emocionou os fãs do cantor e tornou-se viral nas redes sociais. No terraço da sua casa, David Bisbal conversa com o seu pai, Pepe, que sofre de Alzheimer. "Pepe, disseram-me que foste um pugilista?", pergunta o cantor. "E dos bons", responde.

"O meu pai também foi pugilista", diz o artista. "E qual era o nome dele?", pergunta o seu pai. "O nome do meu pai é José Bisbal Carrillo", responde Bisbal. "Sou eu", diz, sem hesitar, Pepe.

"Claro, és tu. És meu pai, eu sou David (...) Sei que não te lembras de mim, mas eu lembro-me de ti e isso é o importante", sublinha o cantor, cantando depois o tema "Almería, Tierra Noble", em dueto com o pai.

Veja o vídeo: